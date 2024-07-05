لجنة الشباب والرياضة بالقليوبية تتابع 7 حمامات سباحة بإدارة الخانكة للتأكيد على عوامل الأمن والسلامة

كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، هانى حجاج مدير ادارة التخطيط بالمديرية ، هانى أبوالسعود ، مدير ادارة شباب الخانكة وعيسي محمد اخصائي ادارة التخطيط والمتابعة ، بمتابعة عدد من حمامات السباحة علي مستوى اداره شباب في الخانكه، شملت المتابعة حمامات سباحة مراكز “الدير ، كفر عبيان ، 23 يوليو ، مدينة الخانكة واندية العبور ، الخانكة وسكة حديد ابوزعبل ” وتبين من خلال المتابعه ، استمرار غلق مركز شباب الدير لحين تلافي الملاحظات السابقه ، كما تلاحظ التزام باقي حمامات السباحه بمراكز الشباب والانديه التي تمت متابعتها بالمعايير وتوافر عوامل الامن والسلامة.

تهدف المتابعة الميدانية الى التشديد على الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية الخاصة باستخدام حمامات السباحة ، و تقسيم كل حمام سباحة لعدة حارات، بما يضمن التباعد الآمن بين الممارسين والمتدربين ، و التشديد على ضرورة وجود السباحين المنقذين على أرجاء الحمام بما يضمن السلامة للممارسين ، و التعقيم الكامل باستخدام مواد التعقيم والتطهير المعلن عنها من وزارة الصحة، واستمرار عملية التعقيم طوال فترة فتح حمامات السباحة، وأثناء وبعد التدريب والاستخدام ، و مراعاة الاشتراطات الخاصة بنظافة المياه ودرجة تعقيمها وفقا لاشتراطات الطب الوقائي .

كما شملت التأكيد على تحمل كل هيئة شبابية ورياضية مسؤولية توفير الإجراءات الاحترازية ومتابعة تطبيقها ، و تحديد أماكن للدخول والخروج منعا للتزاحم أثناء فترة التدريب بشكل متوالي يضمن عدم التكدس والازدحام والتلامس بين المتدربين والمترددين ، و الالتزام بمواعيد فتح وغلق الأندية والأنشطة بها، بما فيها حمامات السباحة، وفقا للقرارات السابقة في هذا الشأن . تأتي المتابعات الميدانية لحمامات السباحة وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حرصا على سلامة المترددين على مراكز الشباب والاندية الرياضية استعدادا للمشاركات في الأنشطة والفعاليات خلال الاجازة الصيفية.