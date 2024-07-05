“هيئةالمجتمعات العمرانية” تطالب عملاء الوحدات السكنية والمحال التجارية بسرعة سداد المستحقات المالية

أهابت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالعملاء المخصص لهم وحدات سكنية وإدارية ومهنية ومحال تجارية وقطع أراض بمختلف أنواعها ومساحاتها ( سكنى – تجارى – خدمي – استثماري – صناعي…)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة ” الحالات السارى تخصيصها فقط”، والذين عليهم مستحقات ومتأخرات مالية من( أقساط – علاوات …) بسرعة سداد تلك المستحقات خلال شهر من تاريخ الإعلان.

وأكدت الهيئة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتي من ضمنها الحجز الإدارى على الأرصدة البنكية، للعملاء الذين تخلفوا عن السداد في المواعيد المحددة للسداد.