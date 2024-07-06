محافظ القليوبية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة ببنها وكفر شكر

تفقد أيمن عطية محافظ القليوبية ، اليوم السبت امتحانات الثانوية العامة بمدارس الشيماء الثانوية بنات ومدرسة الثانوية بنات بمدينة بنها ومدرسة كفر شكر الرسمية لغات ومدرسة مصطفى عطايا بمدينة كفر شكر يرافقه الأستاذة سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم والأستاذ محمد مرعي رئيس مدينة بنها والأستاذ محمد غنيم رئيس مدينة كفر شكر لمتابعة سير إمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، والتي انطلقت في 10 يونيو 2024 ومستمرة حتى السبت الموافق 20 يوليو 2024 بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، حيث أدى الطلاب اليوم الامتحان في مادة الكيمياء للشعبة العلمية ومادة الجغرافيا للشعبة الادبية، ومؤكداً على ضرورة تجهيز اللجان أمام الطلاب لأداء الإمتحانات في جو من الهدوء والإنضباط وتهيئة الأجواء المناسبة لحسن سير وإنتظام إمتحانات الثانوية العامة.

وأوضح محافظ القليوبية أنه تم ربط غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بغرفتي العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، ووزارة التربية والتعليم للتعامل بشكل فوري مع أي مشكلات أو أحداث طارئة قد تحدث أثناء أداء الامتحان لضمان انتظام سير الامتحانات، موجهاً مدير مديرية التربية والتعليم بالتواصل المباشر معه حال ظهور أي معوقات، إلى جانب توفير كافة سبل الراحة لرؤساء وأعضاء اللجان سواء داخل المدارس أو الاستراحات الخاصة بهم .

مشيراً إلى قيام جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتوفير الجو المناسب لأداء الامتحانات من خلال تقديم كافة أوجه الدعم للعاملين بمديرية التربية والتعليم، تكثيف حملات النظافة وتجميل محيط المدارس وإزالة أي إشغالات ومنع تواجد الباعة الجائلين، إلى جانب رفع درجة الاستعداد القصوى بمرفق الإسعاف وتوفير مديرية الصحة والتأمين الصحي للأطباء داخل كل لجنة، إلى جانب التواجد الشرطي في محيط اللجان لتحقيق الانضباط وتوفير السيولة المرورية، كما تم التنسيق مع مديرية الكهرباء لتأمين وصول التيار الكهربائي أثناء عمل اللجان، إلى جانب التنسيق مع الحملة الميكانيكية بالمحافظة والمديريات لتوفير سيارة للمرور على اللجان، فضلاً عن توفير الوسائل والاحتياجات اللازمة باللجان من وسائل التهوية وغير ذلك من الإمكانيات اللوجستية.