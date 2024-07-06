شكوى من صعوبة امتحان الكيمياء وفرحة بسبب الجغرافيا

انتهى طلاب الثانوية العامة من امتحان مادتى الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية بقسميها” علوم ورياضة”، فيما امتحن طلاب الشعبية الادبية مادة الجغرافيا، وشهدت الامتحانات تسريب ورقة الاسئلة للمادتين عبر جروبات الغش الالكترونى ، الامر الذى حققت وزارة التربية والتعليم فيه واعلنت عدم صحة الاسئلة المتداولة.

على جانب أخر، أشتكى طلاب الشعبة العلمية من صعوبة امتحان الكيمياء ، مؤكدين أن الأسئلة أفكارها صعبة وتفوق مستوى الطالب المتوسط بل والمتميز ويصل لمستوى المعلم، حيث يوجد 20% من الأسئلة طويلة و30% صعبة بما يعنى أن 50% من مستوى الأسئلة صعب ويحتاج إلى تركيز وفهم، كما تسببت صعوبة امتحان الكيمياء للثانوية العامة فى بكاء بعض الطلاب وانهيار بعضهم.

فيما أكد طلاب الشعبة الأدبية على أن أسئلة امتحان مادة الجغرافيا سهل وأن مستوى الأسئلة بسيط ويخاطب المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة وتوجد بعض جزئيات الامتحان للطالب المتوسط ولكن مستوى الامتحان بشكل عام مرضى وغير معقد.

وأدى طلاب الثانوية العامة يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية كما أدى الطلاب السبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة والأربعاء 17 يوليو 2024 الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.