محافظ القليوبية يجتمع برؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديري المديريات الخدمية 

عقد أيمن عطية محافظ القليوبية اليوم، أولى اجتماعاته مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وذلك لمناقشة آليات العمل خلال المرحلة المقبلة.

وشدد محافظ القليوبية خلال اللقاء على ضرورة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية خلال اجتماعه مع الحكومة الجديدة، بالتواجد الميداني والتواصل المستمر مع المواطنين، مؤكداً على أهمية التعامل مع المواطن بصراحة وشفافية، دون أي تجاوزات، ومراعاة البعد الإنساني والقانوني على السواء في أي إجراء يتم اتخاذه .

وتناول الاجتماع مناقشة ملف التعديات على الأراضي الزراعية، حيث شدد المحافظ على المتابعة الميدانية المستمرة، وإزالة المخالفات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والحاسمة، مع عرض تقرير يومي بمعدلات الإنجاز في هذا الملف الهام .

وأضاف “عطية” أن ملفات النظافة ومخالفات البناء ومواجهة الإشغالات تأتي على رأس أولويات العمل في المرحلة الحالية، مؤكداً أنه لا تهاون فى إسترداد كل شبر من أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها ومنع مخالفات البناء .

ووجه عطية خلال الإجتماع بسرعة إعداد وعرض الملفات الخاصة بالمشروعات الجارية بكل جهة والمعوقات التي تواجه أي منها حال تواجد أي معوقات خاصه المتعلقة بالبنية التحتية والإهتمام بالملفات الخاصة بتنفيذ قرارات أجهزة الدولة بشأن تخفيف العبء عن كاهل المواطنين والنظافة والإلتزام بمواعيد غلق المحال وترشيد إستهلاك الكهرباء والتصدي للِاشغالات والتعديات، مؤكداً حرصه على بذل كافة الجهود الممكنة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستوى معيشتهم .

وفي نهاية الاجتماع، أكد محافظ القليوبية على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني المستمر، والتواصل مع المواطنين، والاستماع إليهم، والعمل على تلبية مطالبهم.

جاء الاجتماع بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام و رؤساء المدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية وعددٍ من القيادات التنفيذية بالمحافظة .