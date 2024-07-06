بجولة تفقدية.. محافظ القليوبية يتابع المشروعات الجاري تنفيذها  بمدينة كفر شكر ويستمع للمواطنين

قام أيمن عطية محافظ القليوبية بجولة مفاجئة بعد مروره على إحدى مدارس الثانوية العامة للاطمئنان على سير لجان امتحانات الثانويه العامة بمدينة كفر شكر ، فاستمع لأحد المواطنين عن بعض المشاكل بكفر شكر ومنها إنشاء سوق عشوائي بجانب كفر منصور وعلى الفور قام المحافظ بتفقد السوق العشوائي يرافقه المحاسب محمد غنيم رئيس مركز ومدينة كفر شكر، حيث أكد المحافظ أن المحافظة تسعى جاهدة للقضاء على كل المظاهر العشوائية داخل المدن والقرى، من خلال العمل على إنشاء مناطق وأسواق حضارية وتحويل الصورة القديمة التي كانت تتسبب في حالة كبيرة من الفوضى وانتشار الإشغالات وتعطيل الحركة المرورية واستبدالها بصورة جميلة لائقة بالمواطنين لتساهم في القضاء على تلك العشوائيات من خلال إقامة أسواق حضارية جديدة توفر فرص عمل للشباب الباحثين عن تلك الفرص وللتيسير على المواطنين .

وخلال الجولة لاحظ محافظ القليوبية غلق كامل لمركز شباب كفر شكر لحين الانتهاء من أعمال التطوير والتي دامت أربع سنوات والذي تبلغ مساحته ٣٠ ألف متر ٢ حيث تشمل أعمال التطوير إنشاء مبنى اجتماعي من دورين وصالة أفراح ، بالإضافة إلى رفع كفاءة وتطوير حمام السباحة والذي تم الانتهاء منه ، وكذلك المبنى الإداري والذي تم الانتهاء منه ورفع كفاءة الملعب القانوني لكرة القدم والصالة المغطاة والملعب الخماسي والذي وصلت نسبه التنفيذ بهم إلى 50% ،

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير لخدمه أبناء كفر شكر ، وسرعة استلام الأعمال جزئياً وفتح مركز الشباب أمام الشباب لممارسة أنشطتهم الرياضية به في أقرب وقت .

وخلال الجولة تفقد المحافظ مستشفى كفر شكر المركزي لمتابعة سير العمل وانتظام حضور الأطقم الطبية، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات العلاج وإجراءات صرفها والتأكد من الانضباط الإداري بالمستشفى وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين .

كما تفقد وحدة حضانات الأطفال المبتسرين، حيث تحتوى الوحدة على عدد 23 حضانة وتم تشغيلهم لاستقبال الأطفال المرضى،

كما استمع من مدير المستشفى إلى احتياج المستشفى لجهاز قسطرة وجهاز رنين مغناطيسي، موجهاً بعرض مذكرة تفصيلية بكل احتياجات المستشفى لتوفيرها فوراً بالتنسيق مع مديرية الصحة.

واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء موقف حضاري مُتميز ومُتكامل الخدمات بمدينة كفر شكر، مزود بجميع الخدمات التي يحتاج إليها السائقين، فضلًا عن إنشاء مسجد بمدخل الموقف، وسيتم إعداد وتصميم الموقف ليستوعب أكثر من 300 سيارة أجرة ما بين ميكروباص وميني باص وأتوبيس، وذلك للقضاء على المواقف العشوائية بالمدينة، وقد صرح المحافظ خلال الجولة بتوفير سيارتين محملتين بطبقة سن للبدء في تشغيل الموقف، كما وجه لإنشاء محلات للشباب داخل الموقف كخدمة متكاملة للمترددين على موقف السيارات، وإيجاد فرص عمل للشباب .