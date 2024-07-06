الشباب والرياضة بالقليوبية تستعد لانعقاد الجمعيات العمومية بمراكز الشباب والاندية 2024

أعلن الدكتور محمود الصبروط ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، عن استعدادات مديرية الشباب والرياضه بالقليوبيه لبدء انعقاد الجمعيات العمومية بمراكز الشباب والاندية بالقليوبية والتى تبدأ اعتبارا من شهر يوليو الجاري ، حيث تم عقد اجتماع مع مديري ادارات الهيئات الشبابية والرياضية لمناقشة الضوابط الواردة من الوزارة والبدء فى تشكيل اللجان العامة والفرعية للاشراف على انعقاد الجمعيات العمومية.

وصرح الصبروط ، أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية تضم 205 مركز شباب و19 نادى ، ويأتى انعقاد الجمعيات العمومية لهذا العام 2024 / 2025 على مستوى مراكز الشباب بواقع 39 مركز شباب يشهد انتخاب كامل لمجلس الادارة ، 91 مركز شباب يوجد بهم بند استكمال لبعض المقاعد الشاغرة فى مجلس الادارة و75 مركز ينعقد بهم حمعيات عمومية عادية ، بينما على مستوى الاندية يوجد نادى واحد فقط يعقد انتخابات كاملة لمجلس الادارة ، 9 اندية استكمال للمقاعد الشاغرة وتأتى الجمعيات العمومية العادية بعدد 9 اندية فقط .

يذكر ان مديرية الشباب والرياضة بالقليوبيه تستعد لانعقاد الجمعيات العمومية كل عام من خلال تشكيل لجان عامة للاشراف على الجمعيات العمومية ولجان فرعية ، بالاضافة لتشكيل غرفه عمليات خلال مدة انعقاد الجمعيات العمومية للتواصل المباشر فى حالة وجود اى معوقات ، ويتم التغطيه الاعلاميه من خلال المركز الاعلامي بالمديرية ، وتأتى تلك الفعاليات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، أيمن عطية ، محافظ القليوبية وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية