وزير الإسكان يتابع موقف تشغيل المنطقة الترفيهية بـ”العلمين الجديدة”

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللمسات النهائية لأعمال التشطيبات الداخلية بعدد من الأبراج بالمنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، والتى تضم 15 برجا تم الانتهاء منها، ويجرى تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية بها، بجانب تنفيذ 8 أبراج أخرى، كما تضم المنطقة الشاطئية، الممشى المطل على البحيرة الواقعة أمام الأبراج، ويرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهازا مدينة العلمين الجديدة، والقرى السياحية.

ووجه الشربيني، بإعداد جداول زمنية مضغوطة لتسليم وحدات أبراج المنطقة الشاطئية للحاجزين، خلال فترة الصيف، كما تجول بالمنطقة الترفيهية، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم عددا من المحال، حيث ناقش موقف تشغيل المنطقة، موجهاً بتوفير المزيد من الخدمات والأنشطة بمستويات مختلفة، تناسب مختلف شرائح المواطنين، وتساهم فى رفع نسب الإشغال بالمنطقة الترفيهية.

كما تفقد الوزير مداخل مارينا التابعة لجهاز القرى السياحية، ومداخل مدينة العلمين الجديدة، موجهاً بالاهتمام بأعمال التجميل والصيانة والزراعة وتنسيق الموقع، لتحسين الهوية البصرية، ووضع اللمسات الجمالية، بما يليق بمستوى مارينا ومدينة العلمين الجديدة، وكذا الاستغلال الأمثل لأى عناصر يمكنها تحقيق موارد مالية يتم الصرف منها على أعمال التشغيل والصيانة، واختيار أفضل الشركات في مجال التشغيل والصيانة.