“التخلص من المخلفات الإلكترونية للحفاظ على البيئة ” ندوة بمركز شباب الخانكة بالقليوبية 

نفذت إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب ندوة بعنوان ” المخلفات الإلكترونية ” ضمن مبادرة رواد تحيا مصر ، بهدف التوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية وطرق التداول الآمن ، والتى تأتى برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وذلك من مركز شباب الخانكة بإدارة شباب الخانكة ، بمشاركة ٥٠ شاب.

ألقت الندوة مريم حواش مدربة بوزارة الشباب والرياضة حيث تناولت الحديث عن مفهوم المخلفات الالكترونية ، سبب المسمى بالمخلفات الالكترونية ، أنواع المخلفات الالكترونية، أضرار المخلفات الالكترونية ، دور الدولة في المكافحة الآمنة للمخلفات الإلكترونية ، دور المجتمع في مساندة الدولة لخلق بيئة آمنة من المخلفات الالكترونية، والنفايات الإلكترونية، وتتضمن جميع الإلكترونيات التي لم نعد نستخدمها في يومنا الحالي، إما بسبب القدم، او انها لم تعد مفيدة مع متطلبات حياتنا اليومية .

كما تناولت كيفية الأستفادة من النفايات الالكترونية، عن طريق تدوير المخلفات الالكترونية، وتوفير مصانع متخصصة لتدوير النفايات الالكترونية وإعادة استخدامها بالطرق الصحيحة ، والقيام بحملات توعوية للمجتمع في بيان ضرر النفايات الالكترونية ،واستخدام اجهزه إلكترونية بمواصفات عالية الجودة وتجنب شراء الأجهزة المقلدة ،والصيانة الدورية للأجهزة الالكترونية والكهربائية الموجودة في المنازل.

أكد الدكتور محمود الصبروط ، وكيل وزارة الشباب والرياضة ، أن النفايات الإلكترونية هي نتاج استهلاك المعدات والأجهزة الالكترونية التي تستخدمها جميع المصريين، والتي أصبحت اليوم تشكل قضية تهدد البيئة وتمثل خطر كبير على صحة الإنسان، ونسعى لاستكمال الاستفادة العامة من أهداف المشروع والتعامل مع هذه المشاكل ، فمراكز الشباب ماهى الا مراكز خدمة مجتمعية طبقا للسياسة التى تتابعها وزارة الشباب والرياضة بقيادة و توجيهات الدكتور أشرف صبحى ، وزير الشباب والرياضة.