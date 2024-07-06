برلمانية: هناك جدية في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني

أكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، أهمية حرص مجلس أمناء الحوار الوطني على الاجتماع لتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى، واستكمال مناقشة باقي الملفات المطروحة للنقاش.

وأوضحت النائبة أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، كانت واضحة للحكومة في تنفيذ كافة المخرجات، مشيرة إلى أن برنامج الحكومة المقرر عرضه على مجلس النواب يتضمن العديد من الملفات التي تم تناولها في الحوار.

وأشارت إلى أن الحوار الوطني نجح في تقريب وجهات النظر والاستماع بكافة الرؤى بشأن جميع القضايا التي تهم الشعب المصري في كافة المجالات.

وشددت عضو مجلس النواب، على أهمية مخرجات الحوار الوطني فيما يتعلق ببعض التشريعات التي يحتاج إليها الشارع السياسي، لافتة إلى فتح ملف الحبس الاحتياطي، وأهمية وضع حلول لهذه الأزمة.