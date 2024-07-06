برلماني: استمرار الحوار الوطني يؤكد الجدية في وضع الحلول لكافة الأزمات

أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أن استمرار الحالة الحوارية من خلال استئناف اجتماعات الحوار الوطني، يساهم بشكل كبير في وضع الحلول اللازمة لعدد من الملفات.

وأشار النائب إلى أن اجتماع مجلس الأمناء اليوم الذي تناول خطة تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى يؤكد أن هناك جدية في التوصل لحلول جذرية وواقعية لجميع المشكلات التي تناولها الحوار الوطني.

وقال النائب: إن الحوار الوطني نجح في الاستماع لكافة وجهات النظر من جميع القوى السياسية التي تمثل طوائف الشعب المختلفة، وهو إشارة إلى تنوع المقترحات ما يؤدي لإثراء المناقشات.

وأشاد عضو مجلس النواب، بالتنسيق بين كافة السلطات المعنية في اجتماعات الحوار الوطني، وهو الأمر الذي يسارع وتيرة تنفيذ المقترحات المقدمة من المشاركين.