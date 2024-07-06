عضو خارجية البرلمان مشيدًا باستضافة مصر مؤتمر القوى السودانية: محاول لحقن الدماء

ثمن النائب محمد عزت القاضي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، استضافة الدولة المصرية، مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية، بحضور الشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين، بهدف التوصل إلى توافق بين مختلف القوى السودانية حول سبل بناء السلام الشامل والدائم فى السودان، عبر حوار وطنى سودانى، يتأسس على رؤية سودانية خالصة، يبرهن على حرص مصر لصياغة رؤية مشتركة واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السودانى، وتجنيبه الآثار السلبية التى يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها.

وأشار القاضي، إلى أن هذا المؤتمر الأول العالمي الذي تستضيفه لمناقشة الأوضاع في الداخل السوداني خلال الظروف التي تمر بها والتداعيات السلبية التى تؤثر علي العالم أجمع ودول الجوار للسودان، مؤكدا أن مصر تستهدف حل الأزمة السودانية في أسرع وقت فضلا عن حقن الدماء السودانية.

وأوضح: أن القوى السياسية السودانية المشاركة في هذا المؤتمر استجابة إلي الدعوة المصرية للمشاركة في هذا المؤتمر لمناقشة الأوضاع في السودان الشقيق، لقناعتهم أن الدولة المصرية تستهدف إنهاء الأزمة والخروج منها في أقرب وقت وفتح حوار “سوداني- سوداني” ووقف نزيف الخسائر الذي تتعرض له السودان ودول الجوار بسبب الأزمة السودانية الخطيرة التي تسببت في نزوح الملايين بجانب الخسائر الجسيمة علي كل المستويات.