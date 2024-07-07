“سويلم”: متابعة مناسيب وتصرفات المياه بترع أسوان لاستيفاء الإحتياجات المائية بالمحافظة

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعا لمتابعة الموقف المائي بمحافظة أسوان خلال فترة أقصى الإحتياجات المائية للإطمئنان على حالة الرى ، وموقف تشغيل وصيانة محطات الرفع والتنسيق مع روابط مستخدمى المياه ، وإجراءات التحول للرى الحديث فى زمام ترعة وادى النقرة وفروعها .

وتم خلال الإجتماع إستعراض الموقف المائي بالمحافظة بشكل عام ، و زمام ترعة وادى النقرة بشكل خاص ، حيث شدد الدكتور سويلم على متابعة مناسيب وتصرفات المياه بالترع الواقعة بزمام المحافظة لاستيفاء درجات المناسيب المطلوبة والكافية للإحتياجات المائية بالمحافظة ، واتخاذ ما يلزم لضمان إنتظام المناوبات بين المزارعين .

وقد وجه الدكتور سويلم بالتنسيق بين مصلحة الميكانيكا والكهرباء والإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة أسوان بشأن تشغيل محطات النقرة ومتابعة حالة الترعة الرئيسية والترع الفرعية الآخذة منها بما يتوافق ومتطلبات الري بالمنطقة (توقيتات وساعات التشغيل) .

كما وجه بقيام رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والري بأسوان بالتنسيق مع منتفعي ترعة وادي النقرة وتنظيم فترات الري والمناوبات وكميات المياه المسحوبة من الترعة بما يضمن وصول المياه للنهايات وتحقيق عدالة التوزيع بين مختلف المزارعين .

كما وجه الدكتور سويلم بالتنسيق بين مسئولى الري والميكانيكا والكهرباء والإدارة المركزية للموارد المائية والري بأسوان والسادة رؤساء روابط مستخدمى المياه والسادة أمناء المراكز وامين عام الروابط بالمحافظة لمتابعة أى شكاوى رى بالمحافظة وخاصة بمنطقة وادى النقرة والتنسيق الفورى لحسم أى شكاوى .

كما وجه بقيام قطاع تطوير الري بعمل حصر كامل وتوقيعه على خريطة رقمية لكافة الزمامات المنزرعة على ترعة وادي النقرة وفروعها ، ووضع خطة لإمكانيات التحول للري الحديث بالمنطقة .