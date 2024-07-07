“المهندسين” :  زيادة الموارد على رأس الاولويات وهدفنا تحقيق أفضل استثمار لمشروعات النقابة

أكد محمود عرفات- أمين عام نقابة المهندسين، أن هيئة مكتب النقابة والمجلس الأعلى يرحبان بكل رؤية تحقق أهداف النقابة وصالح المهنة والمهندسين.. وقال: “زيادة موارد النقابة على رأس أولوياتنا، وهدفنا تحقيق أفضل استثمار لمشروعات النقابة” جاء ذلك خلال مشاركة أمين عام النقابة في الاجتماع الأول للجنة المالية وتنمية الموارد والاستثمار.

وأكد “عرفات” أن هذه اللجنة هي إحدى أهم اللجان النقابية، مشيرًا إلى أن هيئة المكتب تنتظر منها الكثير.

ودعا أمين عام النقابة اللجنة أن تدرس بشكل مستفيض وكامل جميع المشروعات الاستثمارية والأصول النقابية، وأن تقدم رؤية متكاملة عن تطويرها وتحقيق أقصى استفادة منها، وتذليل أي عقبات تحول دون انطلاقها، إضافة إلى طرح رؤية متكاملة عن زيادة إيرادات النقابة من الدمغة الهندسية، مؤكدًا أن الأمانة العامة للنقابة ستقدم للجنة كامل الدعم لممارسة عملها وتقديم توصياتها في كل ما يخص زيادة موارد النقابة وتحقيق أفضل استثمار لأصول النقابة.

وكانت اللجنة المالية وتنمية الموارد والاستثمار قد عقدت اجتماعها الأول، برئاسة المهندس هشام محمد أمين البيومي.

شارك في الاجتماع الدكتور المهندس هشام أحمد السعيد، والمهندس عبدالغني يحيى- وكيلا اللجنة، والدكتور المهندس سعد مكرم- أمين صندوق النقابة المساعد ومقرر اللجنة، والمهندس جون غالي عبدالملاك- مقرر مساعد اللجنة، وجميع أعضاء اللجنة.

وفي بداية الاجتماع، أكد المهندس “البيومي” أن اللجنة تُعد واحدة من أهم اللجان النقابية، وتم تشكيلها بعناية كبيرة لتضم قامات هندسية كبيرة تمتلك خبرات استثمارية كبيرة، وستعمل بمنتهى الشفافية من أجل تحقيق هدف واحد، وهو تحقيق صالح المهندسين وزيادة موارد النقابة.

وأكد الدكتور المهندس سعد مكرم وجود تنسيق كامل بين هيئة مكتب النقابة واللجنة، لا سيما وأنها لجنة حيادية وتضم كفاءات كبيرة.

استعرضت اللجنة في اجتماعها خطة عملها في الفترة القادمة، وبعد مناقشات مستفيضة، قررت اللجنة تشكيل لجنة فرعية لعمل قاعدة بيانات بكل أصول ومشروعات النقابة.

كما قررت اللجنة البدء بدراسة مشروعي أرض بدر وقرية ريماس، لإصدار توصيات بشأنها وعرضها على هيئة مكتب النقابة والمجلس الأعلى، كما قررت اللجنة تفويض هيئة مكتبها في متابعة كل التفاصيل الكاملة بملفات أصول النقابة مع هيئة مكتب النقابة.