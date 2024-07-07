متابعات

مايا مرسي تستقبل  نيفين القباج بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة

كتب نجوى إبراهيم
5

استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، التي حرصت على تقديم التهنئة للدكتورة مايا مرسي لتوليها مسئولية وزارة التضامن الاجتماعي، متمنية لها التوفيق والنجاح خلال الفترة المقبلة.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن تقديرها لهذه الزيارة، مشيدة بالجهود المبذولة التي قامت بها السيدة نيفين القباج خلال فترة توليها مسئولية وزارة التضامن الاجتماعي في فترة شهدت العديد من التحديات، مشيرة إلى أنه سيتم البناء على تلك المجهودات واستكمال العمل في ملفات وبرامج الوزارة المختلفة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنها وجميع العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي يتمنون دوام التوفيق للسيدة نيفين القباج خلال المرحلة المقبلة.

نجوى إبراهيم
قد يعجبك ايضا اقرأ لنفس الكاتب

التعليقات متوقفه

THC Gummies Casino Utan Svensk Licens THC Gummies Followers THC Gummies Followers THC Gummies THC Gummies THC Gummies Instagram THC Gummies Casino Utan Svensk Licens THC Gummies THC Gummies Svensk THC Gummies Casino Utan Svensk Licens THC Gummies THC Gummies THC Gummies Instagram THC Gummies Casino Utan Spelpaus THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Followers THC Gummies THC Gummies Utan THC Gummies Utan Casino Utan Spelpaus THC Gummies THC Gummies Casino Utan Svensk Licens THC Gummies THC Gummies Instagram THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Casino Utan Svensk Licens Followers THC Gummies THC Gummies Svensk THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Followers Instagram THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Casino Utan Spelpaus THC Gummies Svensk THC Gummies Svensk THC Gummies THC Gummies Casino Utan Svensk Licens THC Gummies THC Gummies Casino Utan Spelpaus THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Instagram THC Gummies Casino Utan Spelpaus THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Followers Casino Utan Svensk Licens THC Gummies Utan THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Casino Utan Spelpaus THC Gummies THC Gummies Casino Utan Svensk Licens THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Casino Utan Spelpaus Instagram THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Casino Utan Svensk Licens THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Licens THC Gummies THC Gummies Casino Utan Spelpaus THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Svensk THC Gummies Followers Casino Utan Svensk Licens THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Svensk THC Gummies Casino Utan Spelpaus THC Gummies THC Gummies THC Gummies Casino Utan Spelpaus Casino Utan Spelpaus THC Gummies Casino Utan Svensk Licens Casino Utan Spelpaus THC Gummies Casino Utan Spelpaus Svensk THC Gummies THC Gummies Instagram THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Casino Utan Svensk Licens Svensk THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Followers THC Gummies Casino Utan Spelpaus THC Gummies Instagram THC Gummies Instagram Casino Utan Spelpaus THC Gummies Casino Utan Svensk Licens THC Gummies THC Gummies Casino Utan Spelpaus THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Casino Utan Svensk Licens THC Gummies Instagram Casino Utan Spelpaus Instagram THC Gummies THC Gummies THC Gummies Casino Utan Svensk Licens THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Instagram THC Gummies THC Gummies THC Gummies Instagram THC Gummies Svensk THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Licens Casino Utan Spelpaus Casino Utan Spelpaus THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Svensk THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Instagram Casino THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Casino Utan Spelpaus THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Licens