وزارة العمل: تسليم شهادات إتمام التدريب المهني لخريجات دورات تدريبية بقنا

قالت وزارة العمل فى بيان لها ،اليوم الأحد أن مديرية العمل بمحافظة قنا نظمت فعاليات تسليم شهادات إتمام البرامج التدريبية المهنية المجانية لـ 40 فتاة، تم تدريبهم على مهنة من أكثر المهن المطلوبة في سوق العمل ، وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي (WFP) التابع للأمم المتحدة ، حيث جرت فعاليات التدريب في مركز التدريب المهني بقفط ، وتضمن دورتين تدريبيتين على مهنة الخياطة والتفصيل، وفق نظام ساعات التدريب المعتمدة ،فى إطار جهود المديرية وأجهزتها لتنفيذ البرامج لإنجاز خطة 2024-2025،لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل،مع التوسع في دمج الفئات الأكثر إحتياجاً في تلك الخطط ومنهم “ذوي الهمم” و”المرأة المَعيِلة”،في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”،وتنفذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية مهارات الشباب ، وإكساب الشباب من الجنسين من سن 18 إلى 35 سنة مزيد من التدريبات والمهارات الحديثة ،التى ترفع من قُدراتهم،وتعمل على تعزيز حصولهم على فرص عمل مختلفة بسوق العمل، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، وذلك في إطار مبادرة “مهنتك مستقبلك” فى القرى الأكثر إحتياجاً ..