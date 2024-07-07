وزارة العمل: زيارة للتوعية بمخاطر الإدمان على الفرد والمجتمع بمديرية العمل ببنى سويف

استقبلت مديرية العمل بمحافظة بنى سويف ، زيارة توعوية من فريق صندوق مكافحة الإدمان ، لديوان عام المديرية ومكاتبها للتوعية بخطورة الإدمان والأضرار المترتبة عليه، والعقوبات المنصوص عليها بخصوص المتعاطين للمخدرات ، والتي تصل إلى الفصل من العمل ، بحضور أحمد معوض وكيل المديرية ، ومحمود باسل رئيس اللجنة النقابية بالمديرية ، وذلك فى إطار جهود المديرية وأجهزتها فى القيام بمهامها المنوطة بها فى نشر التوعية والتثقيف بأهم القضايا المجتمعية ومخاطرها على الفرد والمجتمع وعلى العمل داخل المنشآت المختلفة ، وكيفية الوقاية منها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية المتخصصة لخدمة أبناء المحافظة ..

واوضح احمد نظمي مدير مديرية العمل ببنى سويف فى تقريره للوزارة ، أن تلك الجهود التوعوية تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، بخصوص أهمية دور مديريات العمل ،في تنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات ،مؤكدًا أهمية التواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة من الوزارة ،والإستماع إلى مطالبهم ،وتنفيذها ، إيماناً بدور وزارة العمل في التعامل مع العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوزان،بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات،في إطار بيئة عمل لائقة ، وأضاف مدير المديرية أن الزيارة التي نظمتها المديرية بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى، تناولت أيضاً الحديث عن أهمية التوعية بالآثار التي تترتب على الإدمان سواء داخل سوق العمل وعلى المجتمع بصفة عامة ، و أنواع المخدرات وصورها ، وآثارها المدمر على صحة المدمن نفسياً واجتماعياً وصحياً، وطرق علاجها عن طريق المستشفيات الحكومية ، وتقديم أرقام هواتف الخدمة السريعة لأي مدمن يريد المساعدة فى الإقلاع عن الإدمان ..