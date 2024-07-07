وزارة العمل: بدء برامج تدريب مهنية لشباب وفتيات القاهرة

أعلنت مديرية العمل بمحافظة القاهرة ، عن بدء برنامج تدريبي مجانى على مهنة التفصيل والخياطة ، لعدد 10 متدربات ، ودورة تدريبية فى مجال اللغات لعدد 12 متدرب ، وذلك بمركز التدريب المهنى شهداء الكتيبة 103 صاعقة ( الشرابية سابقاً ) ، وعنوانه ٩شارع مهمشة بالشرابية ، تفعيلاً لبروتوكول التعاون الموقع بين المديرية ومؤسسة صبيح التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي ، فى مجال تدريب الشباب على المهن التى يحتاجها سوق العمل ، ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2024 -2025 ، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بوزارة العمل ، وكذلك تنظيم المقابلات الشخصية للمتدربين ، فى إطار جهود المديرية لتوفير مزيد من برامج التدريب المهنى المجانية للشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجى بمراكز التدريب التابعة للمديرية والمنتشرة فى أرجاء المحافظة ، لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم للإلتحاق بفرص عمل لائقة او بدء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة تنفيذاً لسياسة الوزارة فى التدريب من أجل التشغيل …

وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة ، فى تقريرٍ للوزارة ، ان تلك التدريبات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران للمديريات بالإهتمام بالتطوير في منظومة التدريب المهني خاصة في المجالات الفنية تماشيًا مع توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ، وأضاف مدير المديرية أنه يمكن للشباب من الجنسين الراغبين فى الإلتحاق ببرامج التدريب المجانية التى توفرها المديرية من التقديم بمقرات مراكز التدريب المهنى التابعة أو بإدارة بحوث العمالة بالمديرية ، لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة ، حيث يحصل المتدربين فى نهاية كل دورة تدريبية على شهادة معتمدة من المديرية تؤهلهم للحصول على فرصة عمل مناسبة بمنشآت القطاع الخاص والإستثمارى ، كما يكون لهم أولوية الحصول على فرص العمل التى توفرها المديرية للشباب داخل المحافظة بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص.