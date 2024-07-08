“المهندسين” تناقش أزمة المياه أخطر قضايا مصر وذات أولوية قصوى

بحضور كريم الكسار – أمين عام مساعد نقابة المهندسين، والدكتور سعد مكرم – أمين الصندوق المساعد، عقدت لجنة المياه أول اجتماعاتها، برئاسة عبدالله دهينة.

في بداية الاجتماع، أكد “الكسار” أن مهندسي مصر يمثلون ثروة قومية كبيرة، مشيرًا إلى وجود 11 مهندسًا يتقلدون مناصب وزارية في الحكومة الحالية، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الدكتور المهندس مصطفى مدبولي.

وأشاد ” الكسار” برئيس وأعضاء لجنة المياه، مؤكدًا أنهم يمتلكون خبرات كبيرة، وقال: “لجنة المياه بما تملكه من قامات هندسية وخبرات كبيرة قادرة على أن تبرز دور النقابة كاستشاري أول للدولة في مجال المياه، بما ستقدمه من حلول واقعية لمشكلة المياه وهو دور وطني مهم، خاصة وأن المياه أزمة كبيرة في مصر”.

وأضاف: “في مصر ما يقارب من مليون مهندس، وهؤلاء بما يملكونه من قدرات وخبرات يمثلون قوة ناعمة ضخمة في الدولة المصرية”، مؤكدًا على الدعم الكامل للجنة المياه حتى تقوم بدورها على أكمل وجه.

وفي كلمته رحب الدكتور سعد مكرم، بأعضاء اللجنة، مشيرًا إلى أن اللجنة تحمل على عاتقها واحدة من أخطر قضايا مصر حاليًا وهي أزمة المياه.. وقال : “أزمة المياه قضية ذات أولوية قصوى، سواء ما يتعلق بالحفاظ على الموارد المائية وكفاءة استخدامها، أو جودة المياه وتعظيم الاستفادة منها”.

وأضاف: “ننتظر من اللجنة أن تقدم توصيات عملية لكل قضية من قضايا المياه، وأن ترفع الوعي بقضية المياه في المجتمع الهندسي والمجتمع المصري عمومًا”.

من جانبه أكد عبدالله دهينة – رئيس لجنة المياه، أن اللجنة واحدة من أهم لجان النقابة، لأنها تختص بأخطر مشاكل مصر حاليًا وهي أزمة المياه، مشيرًا إلى أن نصيب الفرد من المياه في مصر أقل بكثير من خط الفقر المائي.

وتابع “دهينة”: “محدودية المياه في مصر مجرد فرع واحد من فروع أزمة المياه في مصر، فهناك فروع كثيرة لهذه الأزمة منها سد النهضة وتأثيراته على حصة مصر من مياه النيل، وهناك أيضًا تحدي بخر الماء، إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة التي ستزيد من المياه التي تستهلكها الزراعة، وهناك أيضا قضية البصمة المائية وتعني كمية المياه التي يحتاج إليها كل كيلو جرام من الخضراوات والفاكهة واللحوم، وقضية البصمة المائية واحدة من القضايا المهمة التي يجب مراعاتها عند مناقشة أزمة المياه في مصر”.

وأوضح الدكتور عمرو الباز – أستاذ ورئيس قسم هندسة البيئة بهندسة الزقازيق ووكيل لجنة المياه، أن اللجنة ستناقش بشكل علمي جاد جميع القضايا الخاصة بالمياه، ومنها قضية البصمة المائية، وهي القضية التي بدأت الدولة المصرية توليها اهتمامًا كبيرًا، ولهذا تتوسع في استيراد محاصيل لا تستهلك مياهًا كثيرة.

وقدمت الدكتورة منال العوفي– مقرر لجنة المياه، مخططًا تفصيليًا عن عمل اللجنة خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أن أنشطة اللجنة ستشمل عقد المؤتمرات والندوات والزيارات الخارجية وتوقيع بروتوكولات تعاون مع الجهات ذات الصلة بالمياه.. موضحة أن اللجنة تستهدف مناقشة إدارة الموارد المائية وتحسين البنية التحتية وتشجيع ودعم الأبحاث العلمية والتطبيقية في مجال المياه لتطوير حلول مبتكرة لهذه الأزمة.

وقال محمد رفاعي صابر – مقرر مساعد اللجنة، “إن الهدف الرئيسي للجنة هو تقديم مقترحات وحلول واقعية لأزمة المياه في مصر”.