“سويلم “يتابع الموقف المائى خلال فترة أقصى الإحتياجات المائية

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعا لمتابعة الموقف المائي خلال فترة أقصى الإحتياجات المائية ، والإطمئنان على حالة الرى وموقف التصرفات والمناسيب فى شبكة الترع والمصارف ، وموقف تشغيل وصيانة محطات الرفع والمنشآت المائية .

وتم خلال الإجتماع إستعراض الموقف المائي بالمحافظات بشكل عام ، وبعدد من النقاط الساخنة بشكل خاص والتى تتطلب المتابعة الدائمة لها من قبل أجهزة الوزارة ، حيث شدد الدكتور سويلم على متابعة مناسيب وتصرفات المياه بالترع المغذية لهذه المناطق بشكل مستديم ، لضمان استيفاء درجات المناسيب المطلوبة والكافية لاحتياجات الرى والشرب وغيرها من الإستخدامات .

وقد وجه الدكتور سويلم بقيام مصلحة الري وهيئة الصرف بمتابعة حالة تطهيرات الترع والمصارف بزمام محافظة أسوان ، والمتابعة الدقيقة لحالة الرى بمنطقة وادي النقرة بأسوان من كافة جهات الوزارة المختصة (ري – صرف – ميكانيكا وكهرباء) وسرعة التدخل لحسم أى شكاوى فى حينها .

كما وجه بقيام الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية بإعداد تقرير شامل عن حالة تطهيرات الترع وموقف صيانة واحلال بوابات الترع بزمام الإدارة العامة لري غرب البحيرة .

والتنسيق بين مصلحة الرى وهيئة الصرف ومعهد بحوث الإنشاءات بشأن دراسة حالة الجسر المشترك بين قناة طنطا الملاحية ومصرف تلا وإعداد تقرير عن أعمال الحماية المقترحة للجسر وآليات التنفيذ .

كما وجه بقيام مصلحة الري وأجهزتها المختصة بمراعاة تقييمات قطاع التفتيش الفني لهندسات وإدارات الرى وذلك عند التحفيز المالى لتلك الادارات والهندسات .

وجه الدكتور سويلم بالتنسيق بين مصلحة الري ومصلحة الميكانيكا والكهرباء والمعاهد المختصة بالمركز القومي لبحوث المياه بشأن اعمال النطاقات الواقية على الترع والمصارف وأمام محطات الرفع ، ودراسة استخدام مواد بديلة عن الحديد فى تصنيع هذه النطاقات .

وقيام قطاع التخطيط بعمل تطبيق يستخدم على أجهزة الهواتف المحمولة Mobile App يتيح عرض بيانات المناوبات على الترع بإدارات الري المختلفة لإمكانية نشر هذا التطبيق ليتم استخدامه بمعرفة المزارعين بمختلف المحافظات .