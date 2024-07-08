” الشربيني ” : إحكام الرقابة على الجمعيات التعاونية وتعظيم دورها فى توفير الوحدات السكنية

عقد شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعاً لمتابعة سير العمل والموقف التنفيذى لمشروعات الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.

ووجه وزير الإسكان، بالعمل على تعزيز وتعظيم دور الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وإحكام الرقابة على الجمعيات التعاونية، وتحصيل مستحقات الهيئة، والمتابعة الدورية لموقف تنفيذ المشروعات الخاصة بالجمعيات التعاونية، للوقوف على مدى التزامها بالجداول الزمنية المحددة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المتقاعسين، مؤكداً أهمية دور الإسكان التعاونى فى سد فجوة كبيرة من الاحتياج وتوفير الوحدات السكنية بأنواعها المختلفة.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن ما حققته مصر من تقدم في مجال التعاونيات بصفة عامة، وفي ملف الإسكان التعاوني بصفة خاصة، يعتبر نموذجاً لدعم الدولة للأنشطة التعاونية، ومساندتها للمساهمة في تنفيذ مخططات التنمية الاقتصادية والمجتمعية، طبقاً لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، وقد انعكس ذلك فى رئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمجلس وزراء التعاونيات الأفارقة في دورته الثالثة عشرة، ولمدة 3 سنوات (2022 : 2025).

واستمع وزير الإسكان، إلى شرح من مسئولى الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، حول دور ومهام الهيئة فى توفير وحدات سكنية ملائمة للشرائح المختلفة للمواطنين، ومحاور عملها وتتمثل في إنشاء مشروعات تعاونية استثمارية، ومجتمعات عصرية بالمدن الجديدة من خلال ترفيق الأراضي وتخطيطها وطرحها على جمعيات الإسكان التعاوني، وإنشاء وحدات سكنية للجمعيات بمختلف أنحاء الجمهورية، وتوفير وحدات سكنية ومحال وأراضٍ خدمية بمشروعات الهيئة المختلفة بنظام القرعة العلنية والمزاد العلني.

كما تتولى الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أيضاً، المراقبة والتفتيش المالي والإداري والفنى على جميع جمعيات الإسكان التعاوني، وإنشاء مجمعات تعاونية منتجة ذات مقوم اقتصادي (حرفي / زراعي / …..)، وإنشاء مجتمعات تنموية إقليمية ذات مقوم اقتصادي صناعي، وتفعيل دور مصر إقليمياً ودولياً وتبادل الخبرات والتفاعل مع التجارب التعاونية الناجحة فى جميع انحاء العالم – عضوية الحلف التعاوني الدولي – رئاسة المنظمة الأفريقية لتعاونيات الإسكان – رئاسة المكتب الإقليمي للحلف التعاوني الدولي المنطقة شمال أفريقيا – رئاسة مصر لمجلس وزراء التعاونيات الأفارقة.