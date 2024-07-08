عقب إلقاء بيان الحكومة الجديدة.. البرلمان يرفع الجلسة العامة ويعاود الانعقاد يوم 21 يوليو

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة لمجلس النواب، منذ قليل، على أن يعاود المجلس الانعقاد يوم 21 يوليو الجاري.

جاء ذلك عقب إلقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لبرنامج عمل الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب بمقره بالعاصمة الإدارية.

وقال جبالي: نأمل أن يكون البرنامج الحكومي ملبيًا لطموحات المواطنين وأن تكون أولويته تخفيف العبء على المواطنين.

وعملًا بحكم الفقرة الثانية من المادة 26 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب يتم إحالة بيان الحكومة إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس لدراسته وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس، وعملًا بذلك أعرض عليكم تشكيل اللجنة برئاسة النائب المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس وعضوية 42 نائب.

والنواب الـ42 هم: محمد أبو العينين وكيل المجلس، رؤساء اللجان النوعية، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب بالإضافة للأعضاء: سليمان وهدان، غادة محمود أحمد، مصطفى بكري، إيرين سعيد، أحمد الشرقاوي، ندى ثابت، أحمد فرغل، أحمد عبدالحميد.

واستكمل جبالي: على هذه اللجنة الخاصة أن تتدراس برنامج الحكومة بحكومة الوزراء المعنيين، وأن تعد تقريرها عنه خلال 10 أيام على الأكثر تمهيدًا لعرضه على المجلس.

وطبقًا للفقرة الأولى من المادة 128 للمجلس طلب جبالي ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب بالتقدم بأسماء الأعضاء طالبي الكلمة بمناقشة تقرير اللجنة، كما يجب أن يقدم من يرغب في الكلام من أعضاء المجلس الآخرين طلبًا كتابيًا لذلك إلى رئيس المجلس أو من خلال التابلت.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، برنامج الحكومة الجديدة، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، والمنعقدة بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.