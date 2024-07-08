شباب النواب: توجيهات الرئيس السيسي للحكومة تعكس حرصه على تحسين مستوى معيشة المواطنين

أكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة، بالاهتمام بتطوير البنية التحتية، ومشروعات الطاقة، واستصلاح الأراضي وتطوير الصناعة، وتطوير العشوائيات، وتوفير الإسكان الاجتماعي يعكس حرصه علي تحسين مستوي معيشة المواطن المصري.

وأشاد رئيس لجنة الشباب، عقب إلقاء رئيس الوزراء بيانه أمام البرلمان. بتأكيد المهندس مصطفى مدبولي علي إتاحة شبكة حماية اجتماعية متكاملة للفئات الأكثر احتياجًا، وتطوير خدمات الصحة مع تقديم مبادرات ناجحة في القضاء على الأمراض المُزمنة، والتوسع في إنشاء الجامعات والمدارس، والعمل على تقديم نوعية جيدة من التعليم، وتقديم مبادرات تنموية كبرى مثل مشروع حياة كريمة لتحسين جودة الحياة في القرى، ومبادرة مائة مليون صحة، ومبادرة تكافل وكرامة.

وأوضح رئيس لجنة الشباب أن اختيار الحكومة عنوان (معًا نبني مستقبلًا مستدامًا)، لبرنامجها المطروح علي البرلمان يؤكد حرصها على استكمال البناء والتطوير؛ ليضمن حاضرًا أفضل ومستقبلًا مستدامًا للأجيال القادمة من خلال حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، وكذلك بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، بالإضافة إلى بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وأخيراً تحقيق الاستقرار السياسي والتماسُك الوطني

وطالب الدكتور محمود حسين الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع وتحفيز الاستثمار ونمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق لتخفيف معاناة المواطنين، وأن يكون ذلك أولوية لدى الحكومة في ضوء توجيهات القيادة السياسية.

وتابع: أتمنى التوفيق والنجاح والسداد للحكومة الجديدة بما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن، كما أتوجه بالشكر للوزراء السابقين على ما بذلوه من جهود خلال فترة توليهم مناصبهم في الحكومة السابقة.