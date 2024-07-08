العربي الناصري: برنامج الحكومة يستهدف مواجهة الأسعار

أعرب الدكتور محمد أبوالعلا رئيس الحزب العربى الناصرى عن تقديره البالغ للبيان الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمام البرلمان اليوم، مشيرا إلي أن البيان يتضمن كافة القضايا والمحاور الهامة، مما يعكس جدية الحكومة واحترامها المتبادل للسلطة التشريعية.

وقال أبوالعلا، إن برنامج الحكومة يهدف إلى بناء الإنسان المصري والارتقاء بجميع خدماته، وحماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين مستوى معيشة المواطن، من خلال عرض جميع المشاكل التي تواجه الدولة بكل موضوعية وحيادية والوصول لحلول مناسبة لها بشكل واضح وصريح.

وأشار رئيس الحزب العربى الناصرى إلي أن أهم شيء تضمنه برنامج مواجهة الأسعار من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه في ضوء هذه التحديات وغيرها، يمكن القول بحق إن هذه الحكومة الجديدة هي “حكومة تحديات”، ولذلك تضع الحكومة صَوْبَ أعيُنِها خلال المرحلة المقبلة، تكليف السيد رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عددٍ من الأهداف، على رأسها: قضايا الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، والارتفاع بمستوى وعيه الثقافي والاجتماعي، والعمل على توفير متطلبات المواطن المصري من كافة الخدمات خاصة خدمات التعليم والصحة، ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، والاستمرار في إكمال المشروعات والمبادرات التي بدأت مع مسيرة مصر التنموية في السنوات الماضية، وبذل كلِّ الجهد للحدِّ من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.

وأضاف: أن ملف الأسعار واستقرار الأسواق يقع علي رأس أولويات الحكومة الجديدة، فضلا عن مواجهة ارتفاع معدلات التضخم التي باتت سببا في الارتفاع غير المبرر في الأسعار، كذلك الاهتمام بالقطاع الصناعي ودفعه للأمام من أجل زيادة الإنتاج والحد من الاستيراد، وهو ما يخفف الطلب علي الدولار ، كذلك الاهتمام بدعم القطاع الزراعي للحفاظ علي الأمن الغذائي المصري، والعمل علي تنمية وتنشيط القطاع السياحي.

وأكد محمد أبو العلا أن برنامج الحكومة تتضمن رؤية جيدة تجاه بناء الإنسان المصري وإعداده علي كافة المستويات، سواء بتحسين الخدمة التعليمية والصحية التي يحصل عليها، أو بتحسين الخدمات الاجتماعية وتطوير البنية التحتية أيضا علي مستوي الوعي والثقافة حتي لا يقع فريسة لقوى الشر التي تتربص بهذا الوطن، مؤكدا أن هذه السياسات ستساهم في تحسين المستوي المعيشي للمواطن المصري.