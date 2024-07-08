حماة الوطن: برنامج الحكومة تضمن في أولوياته بناء الإنسان المصري وتوفير حياة أفضل له

أكد الدكتور محمد الزهار، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن برنامج الحكومة أمام مجلس النواب تضمن في أولوياته بناء الإنسان المصري وتوفير حياة أفضل له، خاصة أن إلقاء الحكومة بيانها أمام البرلمان هو يوم مهم في تاريخ الدولة المصرية، والتشكيل الوزاري الجديد والوزراء الجدد يمتلكون الكفاءة والقدرة على تلبية آمال المصريين، خاصة أن سيرتهم المهنية قوية ومليئة بالإنجازات، ووجودهم في التشكيل الجديد لمجلس الوزراء يعد خطوة مهمة لضخ دماء جديدة ومواصلة العمل لتنفيذ الأجندة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطاب تكليف رئيس الحكومة وهو تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى معيشة الشعب المصري.

وقال:إن الأسماء الجديدة في التشكيل الحكومي تمكنها خبراتها من القدرة على تحمل المسؤولية وتلبية آمال وطموحات المواطنين في ظل الظروف والتحديات القائمة، خاصة أن هذه الشخصيات لديها الخبرات والمسيرة الطويلة من العمل والإنجازات، لافتا إلى الحكومة الجديدة مطالبة بتطوير الأداء ورفع جودة تقديم الخدمات الحكومية، والارتقاء بمستوى جودة القرارات وآليات اتخاذها، والذي يعد أحد أبرز الأولويات أمام الحكومة الجديدة، حيث يسهم ذلك في رفع معدل نمو الاقتصاد المصرى وخدمة المواطن بشكل أكثر فعالية.

وأوضح أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن دمج الوزارات في الحكومة الجديدة يمثل آلية مهمة لمواجهة تحديات زيادة عدد الوزارات، حيث تتمثل في خفض تداخل اختصاصات الوزارات مع بعضها البعض، وتفتيت المهمة الواحدة بين أكثر من وزارة، وعدم وضوح الأهداف، وتضارب الصلاحيات والمسئوليات، ويمكن تنفيذ عملية الدمج بين وزارتين من خلال اختيار الوزير المختص بالوزارة الجديدة، وتعيين مساعدين له كل منهم يختص بالملف المنوط به الوزارات المندمجة.

وأوضح «الزهار»، أن الحكومة الجديدة مطالبة بتنفيذ توصيات الحوار الوطني في مختلف القضايا التي تم إنجازها في عدد من القطاعات، خاصة أن الشارع المصرى ينتظر من الحكومة الكثير من العمل، ومن المنتظر تحقيق تقدم في مجموعة ملفات نوعية لاستكمال مسيرة النجاحات والمشروعات العملاقة التى تشهدها مصر خلال السنوات الماضية والمتوقع خلال الفترة المقبلة، مطالبا الوزراء الجدد بالعمل كفريق عمل واحد حتى يشعر المواطن بعمل تلك الحكومة وإنجازاتها على أرض الواقع، وذلك من خلال أجندة واحدة تتضمن الأولويات التي يجب على الحكومة تنفيذها في أسرع وقت ممكن في ضوء تكليفات الرئيس السيسي له.