قوى عاملة النواب: بيان الحكومة الجديدة يؤكد على بناء المستقبل للأجيال القادمة والاهتمام بحل مشكلات المواطنين

أشاد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، ببرنامج الحكومة الجديدة الذي أعلنه اليوم الاثنين الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمام البرلمان، مشيرا إلي أن عنوان البرنامج: “معا نبني مستقبلا مستدامًا” يؤكد علي بناء المستقبل للأجيال القادمة، وأن العمل من أجل المستقبل هو مسئولية الجميع، بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع هي السبيل الوحيد من أجل تحقيق الأهداف.

وأعرب عبدالفضيل عن تمنياته أن توفق الحكومة الجديدة في تحقيق أمال المصريين ، مؤكدا أن رئيس مجلس الوزراء كان صريحا عندما تعهد أمام البرلمان بأن تعمل الحكومة بكل عزم على حل مشكلة الكهرباء بشكل نهائي في النصف الأول من العام الأول للحكومة الجديدة، وتخفيف وتيرة التوترات التي تؤثر علي المواطنين ومعالجتها بكل حزم وفتح صفحة جديدة مع الإدارات المحلية، ودعم التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديد وتعزيز قدرات الوطن.

وجاءت تأكيدات رئيس مجلس الوزراء في بيان الحكومة الجديدة أنها سوف تعمل من أجل المواطنين، والاهتمام بحل مشكلات المواطنين، وفتح صفحة جديدة بين المواطنين والمسؤولين.

وشدد “مدبولي” علي أن برنامج الحكومة يقوم علي مستهدفات خطة التنمية المستدامة لمصر 20/30 وتوصيات الحوار الوطني،مؤكدا أن الحكومة الحالية حكومة تحديات، موضحا أن هناك مجموعة من الأولويات للحكومة وهي حماية الأمن القومي وبناء الإنسان بخلاف المتطلبات الخدمية والتعليم والصحة ، واستكمال المشروعات الوطنية والمبادرات القومية، والسعي لضبط الأسواق، وتحسين حياة المواطن من كافة الجوانب والتطوير المستدام لوضع الوطن في مكانه الملائم له، وتطوير شامل في الأداء الاقتصادي لمواجهة التحديات العالمية التي تنعكس على مصر.

وقال رئيس قوي عاملة النواب : إن الدكتور مدبولي أكد في بيان الحكومة الجديدة علي أن برنامجها يشمل 4 محاور رئيسية أولها الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، بما يضمن حماية وأمن واستقرار الحدود وتعزيز أمن البحر الأحمر وقناة السويس ومكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود، فضلا عن تطوير السياسة الخارجية فى مصر.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء على مواصلة الدبلوماسية المصرية جهودها فى مختلف المحافل الدولية ذات الصلة فى مكافحة الإرهاب، والتنسيق مع مختلف الأطراف الدولية لمكافحة الإرهاب وبناء قدرات الدول فى هذا المجال.

وأشاد رئيس قوي عاملة النواب ، بما ذكره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة وضعت رؤية استراتيجية لبناء الإنسان، وأن هناك توسعا للمشروعات وتوفير فرص العمل، وستكون هناك برامج للحماية الاجتماعية، وتمكين العمالة غير المنتظمة، وأن الحكومة تقوم باستكمال الأهداف الاستراتيجية للصحة، وسيكون هناك توسع خدمات التأمين الصحي بجميع المحافظات.

ولفت إلى أن الحكومة تعمل على رفع كفاءة المعلمين، وأن يكون هناك تطوير لبرامج التعلم، وسيتم بناء مدارس بالأماكن التي بها كثافة عالية، موضحا أنه سيكون هناك تعاون مع القطاع الخاص من أجل بناء عدد من المدارس في الفترة المقبلة حتى عام 2026، وأنه سيتم تنفيذ 100 مدرسة يابانية جديدة حتى عام 2026، وأن المدارس اليابانية تتيح الفرصة للأسر المتوسطة.