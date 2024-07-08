بيراميدز يعزز صدارته للدورى برباعية أمام الاتحاد ويحقق فوزه الـ 14 على التوالى

حقق الفريق السماوى فوزا كاسحا على نظيره فريق الاتحاد السكندرى، برباعية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدورى الممتاز.

افتتح لاعب السماوى فخرى لاكاى التسجيل فى الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول، على اثر تمريرة لـ فيستون ماييلى من يمين منطقة الجزاء وصلت إلى فخرى لاكاى المتمركز داخل منطقة الجزاء ليسدد لاكاى الكرة وتسكن أعلى يسار المرمى معلنة عن الهدف الأول لبيراميدز.

فيما عزز الظهير الأيسر محمد حمدى تقدم بيراميدز بالهدف الثانى فى الدقيقة 48 بعدما تلقى تمريرة من وليد الكرتى ليسدد حمدى يسارية سكنت فى الزاوية اليمنى من مرمى الاتحاد السكندرى معلنة عن الهدف الثانى.

ثم عاد اللاعب فيستون ماييلى، ليعزز النتيجة لصالح بيراميدز مسجلا الهدف الثالث فى الدقيقة 58 من انفراد بمرمى الاتحاد السكندرى ليسدد الكرة وتمر من أسفل المهدى سليمان معلنة عن الهدف الثالث لبيراميدز.

واختتم محمود عبد الحفيظ رباعية بيراميدز فى الدقيقة 70 من عمر اللقاء، بعدما تلقى عرضية من فخرى لاكاى ليضعها عبد الحفيظ فى الشباك بسهولة لتصبح النتيجة 4-0.

حاول الاتحاد السكندري تسجيل هدفا لحفظ ماء الوجه لكن تلك المحاولات باءت بالفشل لتنتهى المباراة بفوز بيراميدز برباعية دون رد.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد بيراميدز للنقطة 68 في صدارة الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 38 نقطة فى المركز العاشر.