“التعليم” تستعرض تقرير غرفة العمليات لامتحانات الثانوية العامة للمكفوفين بمادة اللغة الأجنبية الثانية

أدى طلاب مدارس المكفوفين اليوم امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، الامتحان فى الفترة الأولى مادة اللغة الأجنبية الثانية (ورقة أولى)، وفى الفترة الثانية أدى الطلاب الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الثانية (ورقة ثانية)، بإجمالى عدد (255) طالب وطالبة.

وقد حرص الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية.

وقد سارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

والجدير بالذكر أنه من المقرر أن يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الأول يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 الشعبة العلمية (العلوم) الامتحان فى مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، ويؤدى طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) الامتحان فى مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية)، بينما يؤدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة علم النفس والاجتماع.

كما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان فى مادة مقاييس المفاهيم (اللغة الانجليزية)، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى الفترة الأولى مادة علم النفس، وفى الفترة الثانية يؤدون الامتحان فى مادة علم الاجتماع.