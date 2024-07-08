الأهلى يفوز على الطلائع ويشعل المنافسة مع السماوى على صدارة “دورىNile”

حقق فريق النادى الأهلى فوزًا ثمينًا على حساب نظيره فريق طلائع الجيش، فى الجولة 30 من منافسات الدورى المصرى “دورىNile”، بثنائية نظيفة.

نجح حامل اللقب فريق النادى الأهلى، فى حصد 3 نقاط هامة، دون استقبال أى هدف، ويستمر فى مُطاردة فريق نادى بيراميدز مُتصدر جدول ترتيب الدورى.

نجح اللاعب البديل عمرو السولية، فى تسجيل أول أهداف “المارد الأحمر” فى الدقيقة 50 من عمر اللقاء، من كرة تابعها السولية بعد أن سددها قوية اللاعب إمام عاشور، والتى اصطدمت فى دفاع الخصم لتتهيأ أمام السولية، الذى لم يتردد فى ايداعها قوية على يسار حارس طلائع الجيش.

وبعدها بأربع دقائق يحرز مهاجم الأهلى اللاعب وسام أبو على الهدف الثانى فى الدقيقة 54 من زمن المباراة، بصناعة اللاعب البديل أيضا عمر كمال عبدالواحد.

وبهذا الفوز، يرفع حامل اللقب النادى الأهلى رصيده إلى 57 نقطة، فى المركز الثانى ويحافظ على فارق الـ11 نقطة مع بيراميدز، صاحب المركز الأول، مع وجود 4 مؤجلات للمارد الأحمر.