الحرية المصرى: بيان الحكومة تضمن رؤية شاملة للملفات التي تشغل اهتمامات المواطنين

قال حزب الحرية المصرى برئاسة د. ممدوح محمد محمود؛ إن بيان الحكومة الذى عرضه د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أمام مجلس النواب؛ تضمن رؤية شاملة للملفات التى تشغل اهتمامات المواطنين؛ وفى مقدمتها حماية الأمن القومى؛ وبناء الانسان وبناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات؛ وتحقيق الاستقرار السياسى والتماسك الوطني.

مضيفًا: أن برنامج الحكومة جاء تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوصيات الحوار الوطنى؛ ويتضمن أولويات المرحلة الراهنة واليات العمل خلال الفترة القادمة؛ لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وتحقيق تطلعات المواطنين؛ وتحسين مستوى المعيشة؛ من خلال العمل على ضبط الاسواق؛ و مواجهة ارتفاع الأسعار؛ وانهاء أزمة انقطاع الكهرباء، والحكومة عليها أن تلتزم بتنفيذ تعهداتها امام مجلس النواب وفقا للجداول الزمنية المحددة؛ لكى تعيد بناء الثقة مع المواطنين.

وأكد: أن العمل على تحقيق الأمن القومى بمفهومه الشامل على رأس أولويات الحكومة؛ بما يضمن حماية أمن واستقرار الحدود؛ ومواجهة التهديدات الداخلية والخارجية وتعزيز دور مصر فى المحيط العربى والدولى؛ وأن أمن مصر المائى وأمن الطاقة والامن السيبرانى جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومى.

وأشار رئيس حزب الحرية المصرى الى ان برنامج الحكومة تصمن رؤية استراتيجية متكاملة لبناء الإنسان؛ من خلال توفير مظلة الحماية الاجتماعية و تحسين مستوى معيشة المواطنبن، والعمل على التمكين الاقتصادي للاسر؛ والاهتمام بتطوير التعليم والصحة.

وتابع: المحور الاقتصادى تضمن بناء اقتصاد جاذب للاستثمار وقادر على مواجهة التقلبات والتغيرات العالمية وتمكين القطاع الخاص، وضبط الأسعار والحد من التضخم وتوفير حياة كريمة للمواطنين.