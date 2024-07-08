عضو بالشيوخ: تأكيد الحكومة الجديدة على تمكين القطاع الخاص مؤشر إيجابي للعبور من الأزمة الاقتصادية

أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن برنامج الحكومة الجديدة ركز على جذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، مؤكدًا على أن هذه النقاط من أهم الخطوات نحو الإصلاح الاقتصادي الحقيقي، فلابد أن تعلم الحكومة أهمية دعم رجال القطاع الخاص، فهم شركاء في التنمية والعمران، ويجب منحهم الفرصة الكامل من خلال التشريعات التي تسهم في توفير بيئة استثمار جاذبة خالية من البيروقراطية واللروتين، تسهم في تسهيل الإجراءات والخطوات الخاصة بتراخيص المشروعات والخطوات التي قد تقف عائقًا أمام المستثمر وتكون سببًا في تفضيله أسواق استثمارية أخرى أكثر مرونة.

وأضاف «اللمعي»، أن برنامج الحكومة الجديدة الذى تم إلقائه اليوم في جلسة تاريخية أمام مجلس النواب، يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية وهي ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص وضبط الأسعار والحد من التضخم، مؤكدا على ضرورة أن تدرك الحكومة الجديدة حجم التحديات أمام الاقتصاد الوطني، لاسيما في ظل أزمات خارجية متعددة ومتلاحقة أثرت بشكل سلبي على عجلة الإنتاج والعديد من القطاعات وفي مقدمتها الصناعة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن توفير بيئة آمنة للاستثمار ولرجال الصناعة، واستمرار تطوير المناطق الحرة، وخاصة منطقة تطوير قناة شرق بورسعيد، التي تعد منطقة اقتصادية هامة، قادرة على تحقيق طفرة في الاقتصاد الوطني، إذا تم تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين بها، مؤكدا أن حكومة مدبولي تطرقت لواحدة من أهم القضايا التي تشغل الشارع المصري في ظل تفاقم حدة الصراعات بالدول المحيطة بنا، فقد تطرق رئيس الوزراء، إلى أهمية الحفاظ على الأمن القومي واستقرار الحدود، وهو ما يعد تحدى كبير أمام الدولة، مؤكدا على أهمية تعزيز أمن البحر الأحمر وقناة السويس وتطوير السياسية الخارجية لمصر، وتعزيز دورها في المحيط العربي والافريقي، وتعزيز المشاركة في المنظمات الدولية.

وشدد النائب عادل اللمعي، على أهمية تنفيذ ما ورد في بيان الحكومة الجديدة اليوم، خاصة أن الشارع المصري يشع أحلام عريضة عليها، للعبور من الأزمات الراهنة، لكن يظل الملف الأهم لدى كل مصري، هو ضبط الأسعار والسيطرة على الأسواق ومواجهة التلاعب من قبل بعض التجار الذي ينتج عنه أزمات واختفاء بعض السلع الهامة، مؤكدا أنه بمجرد ضبط الأسعار ومواجهة موجات الغلاء حينها نؤكد أن تلك الحكومة نجحت في أول تحدى لها، مؤكدا أيضا على أهمية مواصلة الحكومة لبرنامج تكافل وكرامة الذي يقدم دعم مادي لملايين المصريين الذي يدعم آلاف الأسر المصرية، ويعد هذا البرنامج من البرامج التي قدمتها وزارة التضامن الاجتماعي للمواطن، مؤكدا على أهمية وجود مظلة اجتماعية تسهم في تخفيف العبء عن البسطاء.