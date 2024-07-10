وزير الاستثمار: دور الوزارة الحالي هو إحداث تغيير ملموس يشعر به المواطن

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير التجارة الخارجية والاستثمار؛ أن دور الوزارة الحالي هو إحداث تغيير ملموس يشعر به المواطن في ظل التحديات التي تواجه الدولة.

جاء ذلك الاجتماع الأول للجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة الجديدة بمجلس النواب، وبحضور كلًا من: أحمد كجوك، وزير المالية، د. رانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المهندس حسن الخطيب وزير التجارة الخارجية والاستثمار، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

ولفت وزير الاستثمار إلى ضرورة تعظيم الاستثمار المحلى لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية مع حل مشاكل الضرائب بالنسبة للمستثمرين والعمل على خفض حجم المديونية وتعظيم أصول الدولة في الفترة القادمة وخلق مساحة للقطاع الخاص، مشيداً بالتعاون بين جميع الوزارات لتحسين بيئة العمل الاستثمارية.