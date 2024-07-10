الخلود السعودى يطلب اليو ديانج من الأهلى على سبيل الإعارة

اقترب مسئولو النادى الأهلى، من حسم صفقة إعارة المالى اليو ديانج إلى نادى الخلود السعودى، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما وصلت المفاوضات المالية إلى مراحل متقدمة.

واقترب مسئولو النادى الأهلي من الموافقة على إعارة ديانج إلى الخلود السعودى مقابل الحصول على مبلغ 600 ألف دولار لمدة موسم، مع وضع بند أحقية النادى السعودى فى شراء خدمات اللاعب بشكل نهائى عقب نهاية الموسم المقبل، مقابل دفع مبلغ مالى محدد.

ويأتى ذلك، بعد أن خرج اليو ديانج من حسابات مارسيل كولر فى الفترة الأخيرة ولا يشارك بشكل أساسى منذ عودته من الإصابة، ومنح السويسرى إدارة الأهلى الضوء الأخضر لتسويق الدبابة المالية.