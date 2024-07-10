ليفربول يعلق على أول لقاء بين صلاح ومدربه الجديد آرنى سلوت

تفاعل نادى ليفربول الإنجليزى على التحاق نجمه المصرى محمد صلاح، بتدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد ولقائه بمدرب “الريدز” الجديد الهولندي آرنى سلوت.

ونشر نادى ليفربول الإنجليزى على حسابه فى منصة “إكس” اليوم “الأربعاء”، فيديو يظهر محمد صلاح وهو يدخل إلى مقر النادى للالتحاق بزملائه فى التدريبات.

وكتب ليفربول في تعليقه على الفيديو: “عاد إليكم من جديد”.

كما نشر حساب ليفربول صورة لصلاح وهو يعانق المدرب سلوت فى أول لقاء بينهما بعد تعيين الهولندى مدربا لـ”الريدز” وأرفقها بعبارة: “الملك والقائد” فى إشارة إلى صلاح الذى تلقبه جماهير ليفربول بـ”الملك” وسلوت الذى سيقود الجهاز الفنى لنادى ليفربول اعتبارا من الموسم الجديد 2024-2025.

وكان نادي ليفربول بدأ استعداداته للموسم الجديد تحت قيادة سلوت “الجمعة” الماضى فى غياب صلاح الذى حصل على إجازة طويلة امتدت لستة أسابيع بعد التزاماته الدولية مع منتخب بلاده مصر.