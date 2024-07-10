طاقم تحكيم إسبانى لمباراة الأهلى وبيراميدز

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن اختيار طاقم تحكيم لإدارة مباراة الأهلى وبيراميدز، والتى تقام يوم “الجمعة” المقبل، فى المباراة المؤجلة من الجولة الـ14 من بطولة الدورى الممتاز، وستقام المباراة فى التاسعة من مساء يوم “الجمعة” المقبل، على ملعب استاد القاهرة الدولى.

ويدير المباراة طاقم تحكيم إسباني بقيادة خافيير ألبيرولا روخاس حكمًا للساحة، يعاونه ألفريدو رودريجيز مورينو وخورخى بوينو ماتيو مساعدين، وفيكتور جارسيا فيردورا حكمًا رابعًا.

فيما يتواجد على تقنية الـ«VAR» يسيدرو دياز دى ميرا، ويساعده ماتيو بوسكيتس فيريرا.

ويأتى فريق النادى الأهلى فى المركز الثانى لجدول ترتيب الدورى برصيد 57 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن بيراميدز المتصدر، علمًا بأن الأهلى لعب عدد مباريات أقل من بيراميدز بـ4 مواجهات.

وكان محمد فاروق، نائب رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، قد أكد التواصل مع 5 اتحادات أوروبية لاستقدام طاقم تحكيم لمباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى الممتاز، “دورىNile”.