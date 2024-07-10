” النبراوي” : النقابة ملتزمة بشكل كامل بتطبيق اشتراطات قيد خريجي المعاهد الهندسية

أكد طارق النبراوي– نقيب المهندسين، أن النقابة ملتزمة بشكل كامل بتطبيق اشتراطات قيد خريجي المعاهد الهندسية، وخريجي الكليات والمعاهد الهندسية من حاصلي شهادات الدبلومات الفنية (ثلاث سنوات).. وقال: “لا يتم قيد خريجي المعاهد الهندسية التي لم تحصل على شهادة جودة التعليم من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ولا يتم قيد خريجي المعاهد والكليات الهندسية من حاصلي شهادات الدبلومات الفنية (ثلاث سنوات) إلا إذا كانت شهادة الدبلوم الفني التي حصلوا عليها قد تم معادلتها بشهادة الثانوية العامة من الجهات المختصة”.

وأضاف: “كل هذه الإجراءات تستهدف الارتقاء بالمهنة وضمان جودة العمل الهندسي”.

جاء ذلك خلال مشاركة نقيب المهندسين في اجتماع اللجنة الاستشارية للشعبة الكهربائية، وهو الاجتماع الذي شارك فيه الأستاذ الدكتور هشام سعودي– وكيل النقابة ورئيس اللجنة العليا للهندسة الاستشارية، و محمود عرفات- أمين عام النقابة.

ووجَّه “النبراوي” التحية للجنة وأعضائها.. وقال: “اللجنة الاستشارية للشعبة الكهربائية إحدى أفضل اللجان الاستشارية بالنقابة، وعملها معروف ومُقدَّر، ويشعر به الجميع، فهي تقوم بدور نقابي ووطني على أعلى مستوى”.

وتابع: “الاستشاري هو شرف المهنة وشرف النقابة، ودوره بالغ الأهمية، فوجوده في أي عمل ضمانة أكيدة على أن العمل سيتم على أفضل ما يكون”.

وقال الأستاذ الدكتور هشام سعودي: “الاستشارية فخر نقابة المهندسين”، مشددًا على ضرورة التزام أعضاء اللجان الاستشارية بالحيادية الكاملة في أداء عملهم.. وأضاف: “لا ضغوط على أعضاء اللجنة في حكمهم على الطلبات المُقدَّمة إليهم، فلهم الحرية المطلقة فيما يصدرونه من أحكام، ولا رقيب عليهم سوى خبراتهم وضمائرهم، والله سبحانه وتعالى”.

وقال المهندس محمود عرفات: “كل أطراف العمل النقابي، سواء النقابات الفرعية أوالشُّعب الهندسية واللجان النقابية بما تشهده حاليًا من حراك وأنشطة وفعاليات توحي بأن القادم أفضل.. وجموع المهندسين مستبشرون خيرًا، فالكل يستشعر أن الفترة القادمة هي فترة العمل والسعي لتحقيق الإنجازات”.

وأضاف: “مشاركة قامات هندسية كبيرة في العمل النقابي دليل على أننا نسير في الطريق الصحيح، والدور الذي تقوم به اللجان الاستشارية في النقابة تدعم دور النقابة كجهة استشارية للدولة”.

ووجَّه مبروك عامر- رئيس شعبة الهندسة الكهربائية ورئيس اللجنة الاستشارية بالشُّعبة، التحية للمهندس الاستشاري فاروق الحكيم- رئيس اللجنة السابق على جهوده في قيادة اللجنة في الشهور الماضية.. وقال: “شكرًا المهندس فاروق الحكيم، لقد أديت ووفيت.. وعطاؤك لا ينكره إلا جاحد”.

وأكد هشام محمد أمين– مقرر اللجنة، أن اللجنة الاستشارية، والعمل النقابي على وجه العموم هدفه الأساسي خدمة المهندس المصري وتحقيق صالح المهنة والوطن.

ومن جانبه، قال المهندس الاستشاري فاروق الحكيم، إنه سيواصل عمله النقابي وخدمته للمهندسين والمهنة دون النظر إلى تولِّي أي موقع نقابي.