“النقل” تنشر أعمال مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو

واصلت وزراة النقل نشر تفاصيل مشروعاتها القومية بكافة القطاعات، حيث نسرت اعمال ننفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الانفاق ؛ واشارت ان المشروع شريان حياه جديد يتم تنفيذه.

واضافت أن طول هذه المرحلة يبلغ (19كم) وتشتمل على 17 محطة ويمتد مسارها من محطة “حدائق الأشجار” بجوار الورشة غرب الطريق الدائري علي حدود مدينة 6 أكتوبر مروراً بالمتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليحقق تبادل الخدمة مع الخط الثاني للمترو ، ثم يعبر أسفل النيل إلي محطة الملك الصالح للمترو ليتقاطع مع الخط الأول للمترو وصولاً الى محطة الفسطاط نهاية المرحلة الأولى وبذلك يربط هذا الخط محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر.