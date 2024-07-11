كامل الوزير: التصديق الفوري على أي قرارات تساهم في حل مشاكل المصانع

ألقى الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، بيانًا عن خطة وزارة الصناعة في برنامج الحكومة, مشيرًا إلى أن مستهدفات الخطة تتمثل في زيادة الإنتاج الصناعي، ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلى، وتوفير من 7 إلى 8 مليون فرصة عمل، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية. مشيرًا إلى أهمية التعاون مع القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة.

وأضاف الوزير: أن أهم المحاور الاستراتيجية للخطة تتمثل في ترشيد الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلي، وزيادة القاعدة الصناعية، وإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة.

مؤكدًا أن أبرز الاسبقيات العاجلة للوزارة هي التصديق الفوري على أي قرارات تساهم في حل مشاكل المصانع، وطرح حوار مجتمعي مع أصحاب المصانع المتوقفة والعمل على إعادة تشغيلها، بالإضافة إلى تدشين منصة مصر الصناعية الرقمية التي تتيح للمستثمرين التقدم عبر المنصة مباشرة لتسهيل الإجراءات عليهم.