علاء عابد: مصر تستورد نحو 15 ألف منتج ونستطيع الاستغناء عن 80% منهم إذا اتجهنا للصناعة المحلية

أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب على ضرورة تنسيق وزارة الصناعة وقطاع الأعمال والإنتاج الحربي فيما بينهم من أجل الوصول إلى المستهدف وتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال الصناعة.

وأضاف النائب علاء عابد، أمام الاجتماع الأول للجنة البرلمانية لدراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس وبحضور وزراء الصناعة والإنتاج الحربي ،وقطاع الأعمال، والمجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن لدينا مقومات نجاح الصناعة وهي توفر اليد العاملة والمستثمرين والإراده، بالإضافة إلى احتياجات السوق الكثيرة، يتيح لنا الفرصة لإنتاج كل شئ.

وأوضح عابد أن مصر تستورد نحو 15 ألف منتج من الخارج، ونحن نستطيع الاستغناء عن 80% منها، إذا اتجهنا للصناعة المحلية هنا فى مصر، مؤكدًا أن ملف الصناعة يحتاج الدعم والتكاتف حوله خلال المرحلة الحالية.

وأكد عابد على أن نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل والمواصلات الفريق كامل الوزير سينجح في هذا الملف بشرط “إزالة البيروقراطية” من أمامه حيث أن لديه خبرة وتجارب تدعمه للنجاح، وتوفير ٨ مليون فرصة عمل هو هدف وزير الصناعه، من خلال الصناعة في مصر، حيث أن مصر تستورد بـ25 مليار دولار منتجات نستطيع الاستغناء عنها والاكتفاء المحلي والتصدير بمثلها.

ووجه النائب علاء عابد سؤال لوزير قطاع الأعمال قائلا: كيف تم بيع شركة الحديد والصلب وأسمنت حلوان والكوك ولمن تم بيعها ، وهل السعر الذي تم بيع الخردة والمخلفات يساوي الثمن الحقيقي، وهناك معلومات حول وجود فساد كبير ارجو التحقيق فيه، حيث تم بيع ما يقرب من نصف مليون طن خامات باسعار اقل من السوق عشر مرات ، ومصنع طرة للأسمنت تم بيع الخردة فقط بأسعار زهيدة، اشتروها ناس ببلاش وباعوها بمئات الملايين.