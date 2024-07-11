جامعة بنها تدشن مبادرة “اتعلم أكتر” بمراكز شباب القليوبية الأحد المقبل

أعلنت جامعة بنها تدشين مبادرة “اتعلم أكتر” بمراكز شباب القليوبية بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية يوم الأحد القادم الموافق 14 يوليو الجاري بقاعة تحيا مصر .

وتقام الفعاليات برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، و أيمن عطية محافظ القليوبية ، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، والدكتور السيد فوده نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، وتنسيق وتنظيم رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتستهدف المبادرة الأطفال من سن 6 إلى 12 سنة ، وتنفذ بـ 140 مركز شباب بإجمالي 30000 مستفيد من أعضاء هذه المراكز ، والتي ستُقام لمدة 3 أشهر خلال الإجازة الصيفية.