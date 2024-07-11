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جامعة بنها تدشن مبادرة “اتعلم أكتر” بمراكز شباب القليوبية الأحد المقبل

كتب رضا النصيرى
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أعلنت جامعة بنها تدشين مبادرة “اتعلم أكتر” بمراكز شباب القليوبية بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية يوم الأحد القادم الموافق 14 يوليو الجاري بقاعة تحيا مصر .

وتقام الفعاليات برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، و أيمن عطية محافظ القليوبية ، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، والدكتور السيد فوده نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، وتنسيق وتنظيم رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتستهدف المبادرة الأطفال من سن 6 إلى 12 سنة ، وتنفذ بـ 140 مركز شباب بإجمالي 30000 مستفيد من أعضاء هذه المراكز ، والتي ستُقام لمدة 3 أشهر خلال الإجازة الصيفية.

رضا النصيرى
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