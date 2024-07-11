وزير البيئة الاسبق ضيف “حدوتة مصرية” في إذاعة الشرق الأوسط..اليوم

كان حلم حياته أن يكون طبيبا جراحا وان يصبح رئيسا لجامعة القاهرة ولكنه أصبح أستاذًا مرموقا في الجيوفيزياء ووزيرا للبيئة، حيث يؤمن بالمثل القائل ” إن لم تعمل ما تحب ، فحِب ما تعمل”حيث عمل بجدية وإتقان في المواقع التي عمل فيها والمناصب التى تولاها ويقول إن نشأته في منزل منضبط أثرت في تكوين شخصيته، هو من مواليد محافظة بنى سويف وتعليمه كله كان في القاهرة حتى حصل من جامعتها على بكالوريوس العلوم بتفوق “الثاني على الدفعة” مما أهله للتعيين في وظيفة معيد بالكلية وتدرج في الوظائف الأكاديمية حتى رئيس قسم الجيوفيزياء ،

انه الأستاذ الدكتور د مصطفى كامل أستاذ الجيوفيزياء التطبيقية بجامعة القاهرة ووزير البيئة الاسبق والذي تولى المنصب الوزاري خلال فترة كانت الأصعب في تاريخ الوطن عام 2011 عقب ثورة 25 يناير

“كامل” له العديد من الأبحاث العلمية المنشورة بالمجلات العالمية وأشرف على عشرات رسائل الماجستير والدكتوراه ومشروعات التحكيم والبحوث للجامعات الأجنبية والهيئات الدولية

وزير البيئة الاسبق له اهتمام كبير بقضايا البيئة والمناخ والجيولوجيا كما حصل على جائزة جامعة القاهرة التشجيعية وهو عضو في العديد من الجمعيات الدولية المتخصصة، ومدير المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابع لاتفاقية بازل.

د مصطفى كامل أستاذ الجيوفيزياء وزير البيئة الاسبق ضيفي في برنامج “حدوتة مصرية” العاشرة مساء الخميس القادم 11 يوليو يتحدث عن نشأته وجذوره ومشواره العلمي والعملي وأهمية القدوة في حياته “وزير البيئة الاسبق” يفتح قلبه ليجيب على الاسئلة المهمة هل سعى للمنصب الوزارى ولماذا كان يحلم برئاسة جامعة القاهرة ؟ وهل البيئة ضرورة أم رفاهية ؟ ومتى تتخلص مصر من كابوس القمامة؟ وهل الدول الفقيرة تدفع فاتورة سعادة المتقدمة؟ وهل مازالت الصحراء المصرية تحتفظ بأسرارها، البرنامج اعداد وتقديم أحمد إبراهيم.