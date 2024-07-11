الملف الاقتصادى

سياحة البرلمان تطالب الطيران المدني بالعمل على رفع كفاءة الطائرات وتدريب العاملين

كتب رانيا نبيل
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أشادت النائبة نورا على (رئيس لجنة السياحة والطيران المدني ) بالبنية التحتية الحالية لشبكة الطرق والنقل بصفة عامة وما تم فيها من مجهودات موسعة مما سهل في ربط الكثير من المقاصد السياحية ببعضها، الأمر الذي يؤدي إلى جذب السائحين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للجنة البرلمانية المعنية بدراسة برنامج الحكومة.

كما أشادت بالرؤية المقدمة من وزارتي السياحة والآثار، والطيران المدني، مطالبة بالعمل على تطوير هيئة تنشيط السياحة، وتدريب العاملين المتعاملين مع السائحين، مشيرة إلى ضرورة مشاركة القطاع الخاص في مجال السياحة لتنشيط هذا المجال والترويج له، حتى يتم تحقيق مبادرة الوصول إلى ٣٠ مليون سائح وتحقيق مستويات نجاح أعلى في هذا المجال.

كما طالبت وزارة الطيران المدني باستمرار العمل على رفع كفاءة الطائرات الموجودة وتدريب العاملين في هذا المجال.

رانيا نبيل
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