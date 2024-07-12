الزمالك يرغب فى استمرار حمزة المثلوثى ضمن صفوف الفريق

يتمسك مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، باستمرار التونسى حمزة المثلوثى فى صفوف الفريق، خلال الموسم المقبل، حيث أبلغ مسئولو القلعة البيضاء وكيل أعمال حمزة المثلوثى، برغبتهم فى الإبقاء على الدولى التونسى فى الصيف الجاري والتمسك باستمراره خلال الموسم القادم، لأنه من الركائز الأساسية فى تشكيلة الأبيض.

وزيادة فى رغبة إدارة نادى الزمالك، فى استمرار حمزة المثلوثى مع الفريق، وعدت الإدارة وكيل أعمال حمزة المثلوثى، بترضية موكله ماليًا فى الفترة المقبلة، بفضل أدائه المميز طيلة الفترة الماضية.

ويرتبط التونسى حمزة المثلوثى بعقد مع نادى الزمالك حتى 30 يونيو من عام 2025، بعد انتقاله لصفوف الأبيض من الصفاقسى فى صيف 2020 حيث خاض اللاعب 35 مباراة مع نادى الزمالك خلال الموسم الجارى، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفا وحيدا.