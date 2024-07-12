محمد صلاح يخوض تدريبات بدنية شاقة فى مران ليفربول

خاض محمد صلاح، نجم ليفربول، تدريبات بدنية شاقة للغاية فى صالة الألعاب الرياضية، فى مران الريدز، اليوم «الجمعة»، وذلك استعدادًا للموسم الجديد.

ونشر الحساب الرسمى لنادى ليفربول الإنجليزى على موقع التواصل الاجتماعى «إكس» مقطع فيديو للاعبى ليفربول خلال تدربهم بصالة الألعاب الرياضية، ظهر فيه محمد صلاح وهو يخوض تدريبات بدنية شاقة على أحد الأجهزة الرياضية، ليتدخل تسيميكاس ويزيد الحمل التدريبى على صلاح، إلى جانب خضوعه لتدريب بالكتف للتعود على الالتحام خلال المباريات.

وكان محمد صلاح قد انتظم فى تدريبات ليفربول، تحت القيادة الفنية للمدير الفنى الجديد آرنى سلوت، «الأربعاء» الماضى، بعد فترة أجازة حصل عليها عقب انتهاء الموسم وقضاها فى التنقل بين مصر واليونان ودبى.