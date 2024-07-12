علاء عابد يطالب بضخ دماء جديدة في المحليات لتكون قادرة على العطاء لدفع عجلة التنمية

أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب على ضرورة ضخ دماء جديدة في المحليات لتكون قادرة على العطاء والتفاني في العمل لدفع عجلة التنمية ومواصل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأشار عابد في كلمته خلال اجتماع اللجنة الخاصة بمجلس النواب المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، اليوم الجمعة برئاسة المستشار أحمد سعدالدين وكيل أول المجلس،وبحضور وزراء التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على أهمية جذب الاستثمارات وتسهيل بيئة عمل القطاع الخاص واستغلال الميزات التنافسية للمحافظات ومواجهة الأزمات ووضع رؤية مستقبلية وسيناريوهات للتدخل السريع للوقاية منها.

ووجه عابد سؤال لوزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض عن خطة الوزارة في الاعداد لانتخابات المحليات ،خطة الوزارة في استكمال مشروع حياة كريمة في مراحلها المختلفة ودخول قري جديدة في المشروع، والاستفادة من إدارة المخلفات البلدية بكل محافظات الجمهورية، لتحقيق عائد ودخل منها يتم توجيهة لتحسين الخدمات بالمحافظات وإنشاء مدافن مخصوصة للمخلفات.