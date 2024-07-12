فى جولة تفقدية بمستشفى برج العرب والعامرية .. نائب وزير الصحة  يؤكد ضرورة تحسين سكن الفرق الطبية و احتياج البنية التحتية لرفع الكفاءة 

تفقد الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، اليوم الجمعة، مستشفى برج العرب المركزي، بمحافظة الإسكندرية، في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لنواب الوزير بتكثيف العمل الميداني والمتابعة المستمرة للمنظومة الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير بدأ جولته في مستشفى برج العرب بتفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، والأشعة، والأطفال، بالإضافة إلى أقسام الداخلي والرعاية المركزة، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، والتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية.

وتابع «عبدالغفار» أن نائب الوزير راجع احتياجات قسم الاستقبال والطوارىء، مؤكدًا سرعة التنسيق بين المستشفى مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية لتوفير مخزون كاف من أدوية ومستلزمات الطوارىء لتجنب حدوث أي نقص في الأدوية، يمكن أن يؤثر على الخدمة المقدمة للمرضى، كما تفقد غرف المرضى للاطمئنان على الخدمات المقدمة لهم، فضلاً عن الخدمات المقدمة للمرضى من الأشقاء الفلسطينيين، والذين أشادوا بجودة الرعاية الطبية المقدمة لهم.

وأضاف «عبدالغفار» أن نائب الوزير تفقد عيادة الأمصال واللقاحات وبنك الدم بالمستشفى، لمراجعة المخزون بها، كما اطلع على دفاتر الحضور والانصراف وجداول نوبتجيات العمل، مشددًا على التحقيق في غياب عدد من أفراد الأطقم الطبية، وعدم اكتمال دفاتر الحضور.

وقال «عبدالغفار» إن نائب الوزير أعطى مهلة شهر للقائمين على المستشفى، يتم خلالها الانتهاء من كافة الملاحظات المتعلقة بأعمال صيانة أجهزة التكييف ونظم الإضاءة المعطلة بالمستشفى، وتجديد عقود الأمن والنظافة، لرفع مستوى النظافة العامة بالمستشفى.

واستطرد «عبدالغفار» أن نائب الوزير أكد أنه سيتم التنسيق مع الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة لشئون المشروعات القومية لإرسال فريق هندسي للوقوف على احتياجات المستشفى من رفع كفاءة البنية التحتية.

وقال «عبدالغفار» إن نائب الوزير استكمل جولته الميدانية في محافظة الإسكندرية، بتفقد مستشفى العامرية، والمرور على أقسام العناية المركزة والمتوسطة والقسم الداخلي، ومجمع العمليات التخصصية، ومجمع العنايات، وأقسام الآشعة.

وأضاف أن جولة الدكتور الطيب تضمنت المرور على سكن الأطباء، حيث أكد ضرورة تحسين مكان الإقامة ليصبح ملائما للأطقم الطبية، كما لاحظ نائب الوزير إغلاق قسمي العلاج الطبيعي والعمليات بمناسبة يوم الجمعة، حيث أوصى بتشغيلهما على مدار الساعة جميع أيام الأسبوع، مشيرا إلى أن قسم العمليات التخصصية بالمستشفى يضم عدد من الأجهزة المتقدمة، منها وحدة مناظير متكاملة، ووحدة متقدمة في مناظير الركبة والكتف وحدة الجراحة الميكروسكوبية للمخ والأعصاب، وتضم منظار متطور في تدخلات المخ والأعصاب، وكذلك وحدة مناظير الجهاز الهضمي والت تضم جهاز تخدير متقدم.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن نائب الوزير انتقد عدم التزام بعض أفراد أطقم التمريض بارتداء الزي الرسمي الموحد، حيث أكد ضرورة استلام وارتداء اطقم موحدة،

وتابع «عبدالغفار» أنه أثناء المرور بساحة المستشفى

تلاحظ وجود سيارات ومركبات معطلة، حيث ووجه وكيل الوزارة بضرورة وسرعة إصلاح تلك المركبات لتسهيل تنقل العاملين، كما لاحظ نائب الوزير وجود حضانتين متنقلتين بقسم النساء، غير مستغلتين، فطالب بتوزيعهما على الأماكن ذات الاحتياج، كما طالب وكيل الوزارة بالعمل على حل مشكلة عدم وجود مطبخ مجهز بالمستشفى، لتوفير الوجبات داخليا، بدلا من إحضارها من مستشفى الحميات.

ولفت إلى أن الدكتور محمد الطيب، استمع إلى طلب وكيل الوزارة بالحاجة لتوفير بعض الأجهزة الطبية اللازمة مثل جهاز c.arm ومحطة معالجة مياة احتياطية، حيث تم على الفور اتخاذ إجراءات لسرعة توفير تلك الاحتياجات.

وقال «عبدالغفار» إن نائب الوزير تابع الحضور بالنويتجيات، كما استمع لآراء المرضى ومدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة، والاستماع لشكواهم والعمل على حلها في أسرع وقت.