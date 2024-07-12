نائبة التجمع تتقدم بطلب برلماني للحكومة بشأن استمرار أزمة نقص الأدوية في الأسواق

تقدمت النائبة سلمى مراد، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وخالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بشأن الأزمة التي تمر بها البلاد من نقص الأدوية في الأسواق، ومعاناة المرضى علي مدار الأشهر الماضية دون أي تحرك من الحكومة لحل الأزمة مما يعرض حياة المرضي للخطر، وخصوصًا أصحاب الأمراض المزمنة مثل مرضي السكر والضغط والقلب وغيرها من الأمراض.

وتساءلت نائبة التجمع في طلبها: هل أصبح المرض وتوفير الدواء رفاهية حتى تتأخر الحكومة كل هذه المدة دون أي استجابة أم تتعمد الحكومة التأخر وتعريض حياة المرضى للخطر والتي قد تصل إلى الوفاة!

ولمصلحة من تجاهل الحكومة ما يحدث من شركات الأدوية وتحكمها في الأسواق تارة بتعطيش الأسواق وتارة أخرى برفع الأسعار؟ ونظرًا لأنها ليست المرة الأولي التي تحدث فيها أزمة نقص الدواء في السوق، فأين دور الحكومة ودور الأجهزة المعنية في رصد مؤشرات الأزمة قبل حدوثها والاستعداد لها وأين خطة الحكومة في إدارة هذه الأزمة والتعامل معها؟