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“سويلم” : أهمية تطوير المنظومة المائية بترعة السويس لضمان استيفاء الإحتياجات المائية 

كتب رضا النصيرى
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عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة حالة الرى بزمام ترعة السويس وإجراءات تطوير منظومة الرى بالترعة .

وتم خلال الإجتماع عرض النتائج الأولية لـ “حصر التعديات علي ترعة السويس وتحديد مواقعها وإعداد خطة للتعامل معها” بمعرفة أجهزة مصلحة الري ، وعرض تحديات إدارة وتوزيع المياه والمعوقات الموجودة على الطبيعة وإيجاد الحلول المناسبة لها .

وأكد الدكتور سويلم على أهمية تطوير المنظومة المائية بترعة السويس لضمان استيفاء الإحتياجات المائية للزمامات الزراعية الواقعة على الترعة وتوفير إحتياجات مياه الشرب لمدينة السويس الواقعة بنهاية ترعة السويس .

وقد وجه الدكتور سويلم بسرعة إعداد خطة استراتيجية Master Plan لترعة السويس وتحديد الإجراءات المطلوبة لتحسين حالة الرى على الترعة ، على أن يعقب ذلك إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الزمامات المخالفة على الترعة ، والتواصل مع المخالفين لتقديم المستندات اللازمة للتراخيص الخاصة بهم ليتسنى دراستها ومراجعتها قانونيا بمعرفة أجهزة الوزارة .

كما وجه بتحديد المناطق ذات الأولوية والتى تعد الأكثر تأثيرا من الناحية الهيدروليكية على الترعة ليتم اعطاؤها الأولوية فى الدراسة وتنفيذ الإجراءات العاجلة عليها ، والتوجيه أيضا بقيام معهد بحوث الهيدروليكا بتصميم الأعمال الهيدروليكية اللازمة لزيادة القدرة علي التحكم بالتصرفات المائية على الترعة ، وتقديم هذه التصميمات لجهات الوزارة المختصة لإعمال شئونها .

وجه الدكتور سويلم أيضا بقيام قطاع تطوير الرى وإدارات التوجيه المائي التابعة له بعمل فحص ميداني لحالة المساقي الخاصة والأراضي التى يتم ريها من الجنابيات الواقعة علي ترعة السويس ، وإستمرار التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة لتعريف المزارعين بجداول المناوبات ، ومتابعة الأراضى ذات التربة الرملية التى تروى بالغمر بالمخالفة وعمل محاضر مخالفة وتبديد مياه لهذه الأراضى .

رضا النصيرى
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