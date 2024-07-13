فى قمة الدورى.. الأهلى يقتنص فوزا ثمينا ويوقف سلسلة انتصارات بيراميدز 

انتزع النادى الأهلى فوزا صعبا وثمينا على حساب ضيفه بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، اليوم الجمعة في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ14 للدورى الممتاز لكرة القدم، والتى أقيمت بينهما أمس .الجمعة”، على ملعب استاد القاهرة الدولى.

وافتتح المهاجم الفلسطيني وسام أبو على باب التسجيل للأهلى في الدقيقة 17 من زمن الشوط الأول، وأدرك الكونغولي فيستون ماييلي التعادل لبيراميدز فى الدقيقة 25 من نفس الشوط، ثم عاد المدافع أحمد سامى ليحرز هدف التقدم للسماوى فى الدقيقة 52 من عمراللقاء.

ثم انتفض بعدها النادى الأهلى خلال أحداث الشوط الثانى، وسجل هدف التعادل فى الدقيقة 62 من ركلة جزاء نفذها وسام أبو على، ثم خطف البديل محمد مجدى “أفشة” هدف الفوز على صديقة “القاضية ممكن” قبل أربع دقائق من نهاية المباراة.

وبهذه النتيجة يرفع فريق النادى الأهلى رصيده إلى 60 نقطة فى الوصافة، لكنه قلص الفارق بينه وبين بيراميدز المتصدر إلى ثمانية نقاط، علما بأن السماوى خاض أربع مباريات أكثر من “المارد الأحمر”.