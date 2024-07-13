برلمانية تشيد بكلمة رئيس الوزراء بمنتدى العمل العالمي تعكس عمق العلاقات المصرية الصينية

أشادت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب عن حزب إرادة جيل، بالكلمة التي ألقاها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الجلسة الافتتاحية لمنتدى العمل العالمي من أجل التنمية المشتركة في الصين.

وقالت موسى: أن هذه الكلمة تعكس عمق العلاقات المصرية الصينية وأهمية تعزيزها في مختلف المجالات، وأوضحت عضو مجلس النواب، أن كلمة رئيس الوزراء جاءت لتؤكد على قوة العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر والصين.

وأكدت النائبة أن التعاون بين البلدين ليس فقط في مصلحة الدولتين بل يمتد ليشمل كافة المجالات التنموية ويعزز الاستقرار والازدهار في المنطقة، وأشارت إلى أن مصر تعتبر الصين شريكاً استراتيجياً هاماً في تحقيق التنمية المستدامة، موضحاً أن جذب الاستثمارات الصينية إلى مصر يعد من أهم أولويات الحكومة المصرية في الفترة الحالية.

وأضافت: أن الاستثمارات الصينية في مصر ستسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، مما يعزز من قدراتنا الاقتصادية ويقلل من نسبة البطالة.

وتابعت عضو مجلس النواب،أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على تهيئة المناخ الاستثماري وتقديم التسهيلات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخاصة الصينية، التي تمتلك خبرات واسعة وتقنيات متقدمة في مجالات متعددة.

ولفتت إلى أن دعم الصين لمشروعات البنية التحتية والطاقة في مصر يعكس مدى الثقة المتبادلة والرغبة في تحقيق النمو المشترك، وأن التعاون بين البلدين سيشهد مزيداً من التطور والازدهار في السنوات القادمة.

وشددت النائبة على أهمية استغلال الفرص المتاحة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير مستقبل أفضل للأجيال القادمة.